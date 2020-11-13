https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584417394.html
В России провели более 67,3 миллиона тестов на COVID-19
В России провели более 67,3 миллиона тестов на COVID-19
Более 67,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 636 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:45
2020-11-13T09:45
2020-11-13T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 67,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 636 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 636 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/paltsy-1584414478.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество