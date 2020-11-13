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Жители Красноярского края стали получать бесплатные лекарства от COVID-19
Жители Красноярского края стали получать бесплатные лекарства от COVID-19
Жители Красноярского края, заболевшие коронавирусом и проходящие лечение дома, начали получать бесплатные лекарства, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:12
2020-11-13T08:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Жители Красноярского края, заболевшие коронавирусом и проходящие лечение дома, начали получать бесплатные лекарства, сообщает минздрав региона.Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные препараты в зависимости от рекомендаций врача.По данным минздрава, препараты пациентам доставят или медработники, или родственники, или привлеченные волонтеры.На закупку лекарств из федерального бюджета было выделено 107 миллионов рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, красноярский край, общество

Жители Красноярского края стали получать бесплатные лекарства от COVID-19

08:12 13.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Жители Красноярского края, заболевшие коронавирусом и проходящие лечение дома, начали получать бесплатные лекарства, сообщает минздрав региона.
"Жителям края начали бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса. Медикаменты на дом будут доставлять тем, у кого COVID-19 подтвержден лабораторными тестами. В зависимости от тяжести заболевания пациента врач будет принимать самостоятельное решение, какой препарат назначить. Для легкой степени течения болезни будут назначаться противовирусные лекарства, для средней степени – антибиотики", - говорится в сообщении.
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Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные препараты в зависимости от рекомендаций врача.
По данным минздрава, препараты пациентам доставят или медработники, или родственники, или привлеченные волонтеры.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКрасноярский крайОбщество
 
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