Жители Красноярского края стали получать бесплатные лекарства от COVID-19
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Жители Красноярского края, заболевшие коронавирусом и проходящие лечение дома, начали получать бесплатные лекарства, сообщает минздрав региона.
"Жителям края начали бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса. Медикаменты на дом будут доставлять тем, у кого COVID-19 подтвержден лабораторными тестами. В зависимости от тяжести заболевания пациента врач будет принимать самостоятельное решение, какой препарат назначить. Для легкой степени течения болезни будут назначаться противовирусные лекарства, для средней степени – антибиотики", - говорится в сообщении.
Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные препараты в зависимости от рекомендаций врача.
По данным минздрава, препараты пациентам доставят или медработники, или родственники, или привлеченные волонтеры.
На закупку лекарств из федерального бюджета было выделено 107 миллионов рублей.
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