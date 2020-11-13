https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584408251.html

Жители Красноярского края стали получать бесплатные лекарства от COVID-19

Жители Красноярского края стали получать бесплатные лекарства от COVID-19

Жители Красноярского края, заболевшие коронавирусом и проходящие лечение дома, начали получать бесплатные лекарства, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:12

2020-11-13T08:12

2020-11-13T08:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

красноярский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583899861_0:203:3072:1931_1400x0_80_0_0_3d56b5fe68bb4a189ec0698ddd8dadc3.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Жители Красноярского края, заболевшие коронавирусом и проходящие лечение дома, начали получать бесплатные лекарства, сообщает минздрав региона.Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные препараты в зависимости от рекомендаций врача.По данным минздрава, препараты пациентам доставят или медработники, или родственники, или привлеченные волонтеры.На закупку лекарств из федерального бюджета было выделено 107 миллионов рублей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584363473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/kovid-1584368599.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, красноярский край, общество