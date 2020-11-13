https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584395220.html

В Москве вступили в силу новые ограничения по COVID-19

В Москве вступили в силу новые ограничения по COVID-19

Новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом начали действовать в Москве с пятницы: после 23.00 все развлекательные... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T00:32

2020-11-13T00:32

2020-11-13T00:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом начали действовать в Москве с пятницы: после 23.00 все развлекательные заведения и кафе должны прекратить свою работу, студенты вузов и колледжей переходят на дистанционный режим обучения, ограничения будут действовать до 15 января.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, с сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. В последние дни в столице наблюдается существенный рост числа выявленных заболевших. В понедельник было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии.Мэр также добавил, что в середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 7,5%.Никаких вечеринок после 23.00Согласно указу мэра, после 23.00 и до 06.00 обслуживание клиентов в развлекательных заведениях запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений.В тоже время ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд. Они по-прежнему могут работать круглосуточно.Кроме того, Собянин заявил, что в Москве в этом году из-за сложившейся ситуации не будет массовых новогодних гуляний и призвал всех москвичей провести этот праздник в кругу семьи.Отмена развлекательных мероприятийТакже в связи с ростом числа заболевших власти Москвы приняли решение, что фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году проводиться не будет. Улицы и площади города будут украшены праздничной иллюминацией и новогодними элементами для создания привычной новогодней атмосферы.Помимо этого, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с участием зрителей. Однако учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции в режиме онлайн.В указе уточняется, что ограничения не распространяются на официальные мероприятия.Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения.Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.Спортивные мероприятия разрешат проводить со зрителями только при согласовании с департаментом спорта и Роспотребнадзором. При этом мэр уточнил, что футбольные или хоккейные матчи, скорее всего, разрешат, но при соблюдении требований и заполнения трибун не более 25%.Дистанционка для студентовСтуденты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения, их транспортные карты временно заблокированы.Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.При этом штрафовать школьников и студентов, переведенных на онлайн-обучение, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в ТЦ не будут.Кроме того, в Москве продолжают действовать ограничения для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для школьников с шестого по 11 класс, которых перевели на дистанционное обучение. Кроме того, 30% сотрудников столичных предприятий и организаций должны быть переведены на удаленный режим работы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584276221.html

https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество