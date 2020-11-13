https://ria.ru/20201113/khelanterya-1584454791.html

Антти Хелантеря: коронавирус нас многому научил

Антти Хелантеря: коронавирус нас многому научил

Новый посол Финляндии в России Антти Хелантеря в своем первом интервью в этой должности рассказал РИА Новости о том, как развиваются двусторонние отношения в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:00

2020-11-13T14:00

2020-11-13T14:00

коронавирус covid-19

россия

финляндия

интервью

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Новый посол Финляндии в России Антти Хелантеря в своем первом интервью в этой должности рассказал РИА Новости о том, как развиваются двусторонние отношения в условиях пандемии коронавируса, о перспективах восстановления пассажирского сообщения между двумя странами, о том, планируют ли в Хельсинки защищать свои инвестиции в "Северный поток-2", что думают о ситуации с Навальным и о том, хочет ли финская сторона углублять отношения с НАТО.– Господин посол, какие у вас первоочередные планы в новой должности? – Новая коронавирусная инфекция COVID-19 влияет на все, также на дипломатию. С одной стороны, различные онлайн-форматы облегчают поверхностное и формальное общение. С другой стороны, посольства еще больше отдаляются от своих столиц. Визитов высокого уровня почти нет, поэтому ответственность посольства за отношения повышается. Таким образом, в дипломатии были одновременно сделаны шаги как назад, так и вперед. В ближайшие недели и месяцы я должен найти способы для безопасной работы по обеспечению финляндско-российских отношений здесь, в Москве. События в мире не встали на паузу.– Вы работаете с Россией последние 15 лет. Какова динамика финско-российских отношений, на ваш взгляд?– Наши отношения многообразные. Во-первых, существуют контакты на уровне глав государств и правительств. В нормальной обстановке они тесные и позволяют вести прямой диалог даже в тех случаях, когда наши позиции расходятся. Во-вторых, существуют торгово-экономические отношения, импорт и экспорт в обе стороны. Также сделаны взаимные инвестиции. В России учатся и работают граждане Финляндии, а ваши граждане – в Финляндии. В-третьих, хотел бы упомянуть ежедневные рабочие контакты. Наша граница работает, наши таможенные службы сотрудничают плодотворно. Поезд "Аллегро", которому в текущем году исполняется 10 лет, является совместным проектом. Муниципальные образования и города по обе стороны границы активно взаимодействуют. И последние по порядку, но не по значению – контакты между гражданами и гражданским обществом. В прошлом году было зарегистрировано 9,5 миллиона пересечений финляндско-российской границы. Финляндия выдала 790 000 виз гражданам России. Динамика за 15 лет варьируется. В области экономики в данный момент сложнее, граница закрыта. Однако я убежден, что фундамент крепок.– Каковы приоритеты в сотрудничестве с приграничными регионами? Какие новые проекты, программы, приоритеты?– Сухопутная граница между нашими странами составляет свыше 1300 километров. О хорошем пограничном сотрудничестве говорит и тот факт, что грузовое сообщение между нашими странами функционирует, несмотря на коронавирусную инфекцию. Существуют программы трансграничного сотрудничества между ЕС и Россией, которые ЕС, Финляндия и Россия финансируют в равных долях. Проекты, реализуемые в рамках программ, и цели отбираются и определяются совместно. Приоритетами в этих проектах являются экономическое развитие и охрана окружающей среды по обе стороны границы, а также пограничный контроль и безопасность, включая содействие мобильности. Одновременно реализация проектов содействует развитию сотрудничества между органами власти, специалистами и представителями гражданского общества. Коронавирус вызывает проблемы в осуществлении совместной работы по проектам и администрированию программ, но вопросы можно решать также на виртуальных встречах.– Ваш предшественник выражал уверенность, что пассажирское железнодорожное сообщение с Россией будет запущено в этом году. Есть ли уверенность в этом у вас?– COVID-19 нас многому научил. Например, тому, что не стоит пытаться прогнозировать, как быстро мы сможем вернуться к нормальным способам работы. И на этот раз я не могу сказать, когда восстановится железнодорожное или другое пассажирское сообщение. Надеюсь, что скоро. – В этом году отмечается 100-летие дипломатических отношений между странами. Какие мероприятия запланированы? Ожидаются ли встречи президентов, премьер-министров, глав МИД?– В честь 100-летия установления дипломатических отношений должен был проводиться совместный семинар, который в условиях коронавируса придется провести частично в виртуальном формате. По всей вероятности, и руководство нашей страны каким-то образом отметит этот важный юбилейный год.– Каковы приоритеты финского председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона 2021-2023 годов? Чего хотелось бы добиться, в том числе с участием России?– Финляндия примет председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона осенью 2021 года. Председательство Финляндии завершится в 2023 году, когда мы передадим эстафету России. Более детальные приоритеты нашего периода председательства в Совете Баренцева/ Евроарктического региона еще разрабатываются, но можно уже сказать, что наши цели связаны с контактами между людьми. Особенно между людьми, которые живут, работают, учатся и хотят строить свое будущее в Баренцевом регионе. Также нашими приоритетами являются окружающая среда, меры по противодействию изменению климата и трансграничное экономическое сотрудничество. Подчеркиваются также восстановление экономики после коронавирусного кризиса и подготовка к новым пандемиям.– Президент Ниинистё занял очень активную позицию в истории с Алексеем Навальным. С чем это связано?– В августе во время беседы президента Ниинистё по телефону с президентом Путиным одной из тем была ситуация c Алексеем Навальным. После этого наш президент, а также премьер-министр и министр иностранных дел страны выразили позицию Финляндии по данному вопросу. Для Финляндии важно, чтобы данный случай был расследован основательно и прозрачно. Финляндия не допускает использования химического оружия нигде и никем, не допускает безнаказанность его использования. Все стороны должны конструктивно участвовать в рассмотрении вопроса в Организации по запрещению химического оружия.– Глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за возможное обсуждение судьбы "Северного потока-2". Каковы могут быть итоги этого обсуждения?– Я не хотел бы заранее предсказывать результаты возможных дискуссий в правительстве. – Финский Fortum является участником строительства "Северного потока-2". Планирует ли правительство защищать его инвестиции в проект?– За деятельность компании Fortum отвечают ее действующее руководство и совет директоров компании. С точки зрения правительства Финляндии "Северный поток-2" так же, как и первый этап "Северного потока", рассматривается с экологической точки зрения, с точки зрения его влияния на окружающую среду. Решения по "Северному потоку" приняты.– В Финляндии критикуют работу финских дипломатов в России за молчаливую позицию по многим острым вопросам между Москвой и ЕС. Согласны ли вы с этой критикой? – Нет.– Одна из самых важных тем для России – НАТО. Планируется ли углубление сотрудничества с НАТО?– Линия Финляндии по сотрудничеству с НАТО определена в программе правительства Финляндии и в последнем докладе правительства Финляндии по вопросам внешней политики и политики безопасности. В соответствии с ними Финляндия продолжает широкое сотрудничество с НАТО на основе партнерства. В основе политики безопасности и обороны Финляндии лежит обеспечение простора для маневра и возможностей выбора. Это сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО.

https://ria.ru/20190821/1557659991.html

https://ria.ru/20201111/finlyandiya-1584049594.html

https://ria.ru/20200812/1575700157.html

https://ria.ru/20201104/shtraf-1583053817.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, финляндия, интервью