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В Пенсильвании отклонили иск по делу о пришедших с опозданием бюллетенях
В Пенсильвании отклонили иск по делу о пришедших с опозданием бюллетенях
Апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:12
2020-11-13T22:12
2020-11-13T22:12
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании, говорится в документе суда.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире