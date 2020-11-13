https://ria.ru/20201113/biznes-1584456599.html

Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки бизнеса в 2021 году

Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки бизнеса в 2021 году

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил продлить на 2021 год мораторий на проведение плановых проверок для поддержки малого бизнеса, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:33

2020-11-13T12:33

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игорь краснов

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил продлить на 2021 год мораторий на проведение плановых проверок для поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ведомстве отмечают, что сейчас прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Предстоит обобщить поступившие от органов государственного контроля (надзора) планы проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также дать оценку законности запланированных контрольно-надзорных мероприятий.В конце октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. Тем самым будет снижена и административная, и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых трудятся миллионы россиян, отметил глава государства.Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина и принятому ранее закону, мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий действует до 31 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20200909/proverki-1576990617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, михаил мишустин, владимир путин, экономика