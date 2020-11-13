Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки бизнеса в 2021 году
© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил продлить на 2021 год мораторий на проведение плановых проверок для поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Проект соответствующего постановления правительства РФ проходит процедуру согласования. После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролерами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что сейчас прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Предстоит обобщить поступившие от органов государственного контроля (надзора) планы проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также дать оценку законности запланированных контрольно-надзорных мероприятий.
В конце октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. Тем самым будет снижена и административная, и налоговая нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых трудятся миллионы россиян, отметил глава государства.
Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина и принятому ранее закону, мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий действует до 31 декабря 2020 года.
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