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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201113/bezhentsy-1584446947.html
Российские мусульмане объявили сбор средств для сирийских беженцев
Российские мусульмане объявили сбор средств для сирийских беженцев
Фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ открыл сбор средств на теплую одежду и обогреватели для сирийских беженцев в Ливане, говорится в сообщении на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:00
2020-11-13T12:00
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ открыл сбор средств на теплую одежду и обогреватели для сирийских беженцев в Ливане, говорится в сообщении на сайте организации."Фонд "Закят" объявил о сборе 1,6 миллиона рублей на приобретение теплой одежды, обогревателей, топлива и матрасов для сирийских беженцев", - говорится на сообщении.По данным, которые приводят в управлении, в Ливане проживают около миллиона сирийских беженцев. "Их лагеря расположены на границе с Сирией – в районе, где часто идут дожди, а зимой - снегопады. Люди, в том числе и маленькие дети, вынуждены жить в катастрофических условиях: зачастую в палатках бывает очень грязно и холодно, а во время дождя все заливает водой. Особенно тяжело вдовам, матерям-одиночкам, инвалидам, пожилым и больным, которым срочно требуются медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство", - уточнили в организации.Ранее в "Закят" сообщили, что на средства фонда в районе долины Бекаа в Ливане на границе с Сирией открыли школу на 250 человек. Также в ноябре около 1,5 тысяч сирийских беженцев получили от фонда теплую одежду, одеяла, продукты питания, а сироты - вещи первой необходимости.
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религия, новости - религия и мировоззрение, бекаа, сирия, ливан, в мире

Российские мусульмане объявили сбор средств для сирийских беженцев

12:00 13.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПострадавший от удара стихии лагерь беженцев "Абу-Мазен" в поселении Барэльяс в долине Бекаа
Пострадавший от удара стихии лагерь беженцев Абу-Мазен в поселении Барэльяс в долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ открыл сбор средств на теплую одежду и обогреватели для сирийских беженцев в Ливане, говорится в сообщении на сайте организации.
"Фонд "Закят" объявил о сборе 1,6 миллиона рублей на приобретение теплой одежды, обогревателей, топлива и матрасов для сирийских беженцев", - говорится на сообщении.
По данным, которые приводят в управлении, в Ливане проживают около миллиона сирийских беженцев. "Их лагеря расположены на границе с Сирией – в районе, где часто идут дожди, а зимой - снегопады. Люди, в том числе и маленькие дети, вынуждены жить в катастрофических условиях: зачастую в палатках бывает очень грязно и холодно, а во время дождя все заливает водой. Особенно тяжело вдовам, матерям-одиночкам, инвалидам, пожилым и больным, которым срочно требуются медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство", - уточнили в организации.
Ранее в "Закят" сообщили, что на средства фонда в районе долины Бекаа в Ливане на границе с Сирией открыли школу на 250 человек. Также в ноябре около 1,5 тысяч сирийских беженцев получили от фонда теплую одежду, одеяла, продукты питания, а сироты - вещи первой необходимости.
Сирийские дети в лагере беженцев в долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
11:58Религия и мировоззрение
Школу для сирийских беженцев открыли в Ливане на деньги мусульман России
 
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