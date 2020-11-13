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https://ria.ru/20201113/belorussiya-1584569375.html
Лукьяненко: Евросоюз – тупик для Белоруссии
Лукьяненко: Евросоюз – тупик для Белоруссии
Для Белоруссии "бежать в сторону Европы", находящейся в эволюционном и экономическом кризисе, было бы не очень разумным выбором, считает писатель Сергей... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:35
2020-11-13T22:35
союзное государство
россия
сергей лукьяненко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для Белоруссии "бежать в сторону Европы", находящейся в эволюционном и экономическом кризисе, было бы не очень разумным выбором, считает писатель Сергей Лукьяненко.Он выступил на встрече писателей-фантастов, журналистов и ученых двух стран, собравшихся обсудить тему "Будущее Союзного государства: реальность, фантастика, перспективы". Встреча прошла в пятницу в рамках "Ржевской инициативы" - платформы для общения творческих и интеллектуально близких россиян и белорусов. Организатором выступило сообщество журналистов Союзного государства "Друзья-Сябры"."Все мы знаем о событиях, которые сейчас происходят в республике. Выбор пути, без сомнения, является прерогативой белорусского народа. Однако, история последних лет наглядно показывает, что европейский путь уперся в своего рода эволюционный тупик. ЕС в условиях пандемии показал множество своих слабых мест. В этой ситуации бежать в сторону Европы, забывая прежние союзы, – не очень разумно. Идти в будущее лучше вместе с проверенным другом", - сказал Лукьяненко.По мысли писателя, на пути союзной интеграции необходимо преодолевать и проявления постсоветского изоляционизма. С этим надо бороться, в том числе, и показывая позитивный образ Белоруссии.Практически единодушно участники встречи высказали мнение, что обязан появиться вектор развития, который притянет к себе сердца и умы по обе стороны границы."Мне кажется, что нам предстоит большая работа, которая должна определить методы слияния двух государств. Термин "Союз" уже маловат – нужна, как минимум, конфедерация. Надо действовать в законодательных рамках, которые не всегда простые. Армия, банковская система, налогообложение – все это должно стать общим. Если мы не будем сближаться, не создадим твердое конфедеративное государство, за нами придут по очереди", - полагает белорусский писатель-фантаст Сергей Слюсаренко.А писатель из Минска Владимир Мироненко отметил, что люди по обе стороны границы не просто очень похожи – они, по сути, одинаковы."У нас нет противоречий. Они создаются искусственно. Важно, чтобы Союз был построен, прежде всего, снизу, чтобы не было препятствий на уровне нормального общения. Многие из нас росли в советское время в больших городах. Когда мы ходили по городу, нас спрашивали – с какого мы района. Но на самом деле жили мы в одном городе. И продолжаем жить. У нас есть общая история, и мы общаемся на русском языке", - сказал Мироненко.Участники встречи не единожды говорили о том, что для того, чтобы строить совместное будущее, надо помнить о собственном прошлом."Кто у нас знает Василия Купревича – выдающегося биолога? Не каждый сможет сказать, почему памятник физику Якову Зельдовичу стоит около Академии наук Беларуси? Есть люди и события, о которых нужно рассказывать. Давайте сделаем простую вещь: издадим серию книжек "Великие умы" и расскажем о тех из них, которые жили в Беларуси. И к тому же почти никто не знает, что сейчас проходит российско-белорусский конкурс молодых писателей, на котором представлены очень талантливые произведения", - сказал писатель и ученый Владимир Губарев.Не менее важным, отметили участники встречи, является сохранение простых человеческих ценностей, дружеского общения."Именно общение людей между собой нас связывает и объединяет. На этом строится проект "Ржевская инициатива", - отметил сооснователь сообщества "Друзья-Сябры" журналист Владимир Мамонтов."Ржевская инициатива", как платформа для общения творческих и интеллектуально близких россиян и белорусов была учреждена в октябре 2020 года. Проект поддержал Постоянный Комитет Союзного государства, представители Центрального штаба Общероссийского народного фронта, общественные деятели, работники культуры и образования, журналисты и блогеры двух стран.
https://ria.ru/20201112/diplomat-1584291531.html
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россия, сергей лукьяненко, евросоюз, белоруссия, в мире

Лукьяненко: Евросоюз – тупик для Белоруссии

22:35 13.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисатель Сергей Лукьяненко
Писатель Сергей Лукьяненко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для Белоруссии "бежать в сторону Европы", находящейся в эволюционном и экономическом кризисе, было бы не очень разумным выбором, считает писатель Сергей Лукьяненко.
Он выступил на встрече писателей-фантастов, журналистов и ученых двух стран, собравшихся обсудить тему "Будущее Союзного государства: реальность, фантастика, перспективы". Встреча прошла в пятницу в рамках "Ржевской инициативы" - платформы для общения творческих и интеллектуально близких россиян и белорусов. Организатором выступило сообщество журналистов Союзного государства "Друзья-Сябры".
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"Все мы знаем о событиях, которые сейчас происходят в республике. Выбор пути, без сомнения, является прерогативой белорусского народа. Однако, история последних лет наглядно показывает, что европейский путь уперся в своего рода эволюционный тупик. ЕС в условиях пандемии показал множество своих слабых мест. В этой ситуации бежать в сторону Европы, забывая прежние союзы, – не очень разумно. Идти в будущее лучше вместе с проверенным другом", - сказал Лукьяненко.
По мысли писателя, на пути союзной интеграции необходимо преодолевать и проявления постсоветского изоляционизма. С этим надо бороться, в том числе, и показывая позитивный образ Белоруссии.
Практически единодушно участники встречи высказали мнение, что обязан появиться вектор развития, который притянет к себе сердца и умы по обе стороны границы.
"Мне кажется, что нам предстоит большая работа, которая должна определить методы слияния двух государств. Термин "Союз" уже маловат – нужна, как минимум, конфедерация. Надо действовать в законодательных рамках, которые не всегда простые. Армия, банковская система, налогообложение – все это должно стать общим. Если мы не будем сближаться, не создадим твердое конфедеративное государство, за нами придут по очереди", - полагает белорусский писатель-фантаст Сергей Слюсаренко.
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А писатель из Минска Владимир Мироненко отметил, что люди по обе стороны границы не просто очень похожи – они, по сути, одинаковы.
"У нас нет противоречий. Они создаются искусственно. Важно, чтобы Союз был построен, прежде всего, снизу, чтобы не было препятствий на уровне нормального общения. Многие из нас росли в советское время в больших городах. Когда мы ходили по городу, нас спрашивали – с какого мы района. Но на самом деле жили мы в одном городе. И продолжаем жить. У нас есть общая история, и мы общаемся на русском языке", - сказал Мироненко.
Участники встречи не единожды говорили о том, что для того, чтобы строить совместное будущее, надо помнить о собственном прошлом.
"Кто у нас знает Василия Купревича – выдающегося биолога? Не каждый сможет сказать, почему памятник физику Якову Зельдовичу стоит около Академии наук Беларуси? Есть люди и события, о которых нужно рассказывать. Давайте сделаем простую вещь: издадим серию книжек "Великие умы" и расскажем о тех из них, которые жили в Беларуси. И к тому же почти никто не знает, что сейчас проходит российско-белорусский конкурс молодых писателей, на котором представлены очень талантливые произведения", - сказал писатель и ученый Владимир Губарев.
Не менее важным, отметили участники встречи, является сохранение простых человеческих ценностей, дружеского общения.
"Именно общение людей между собой нас связывает и объединяет. На этом строится проект "Ржевская инициатива", - отметил сооснователь сообщества "Друзья-Сябры" журналист Владимир Мамонтов.
"Ржевская инициатива", как платформа для общения творческих и интеллектуально близких россиян и белорусов была учреждена в октябре 2020 года. Проект поддержал Постоянный Комитет Союзного государства, представители Центрального штаба Общероссийского народного фронта, общественные деятели, работники культуры и образования, журналисты и блогеры двух стран.
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