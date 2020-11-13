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На трассе в Тыве нашли тело мужчины в багажнике машины
На трассе в Тыве нашли тело мужчины в багажнике машины
Мужчина задержан по подозрению в убийстве жителя Абакана, который пропал после того, как ушел ставить свою машину в гараж, а через сутки его тело нашли в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:13
2020-11-13T16:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
абакан
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в убийстве жителя Абакана, который пропал после того, как ушел ставить свою машину в гараж, а через сутки его тело нашли в багажнике разбитого автомобиля на трассе в Тыве, сообщает СК РФ.Как сообщает СК, вечером 8 ноября мужчина вышел из дома, чтобы поставить свой автомобиль в гараж, расположенный напротив дома в Абакане, и не вернулся. С заявлением о безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась его супруга. На следующий день на 358 километре автомобильной трассы Абакан-Ак-Довурак под мостом был обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине, имеющий механические повреждения, в багажнике которого находилось его тело с признаками насильственной смерти.Добавляется, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание сообщника обвиняемого.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), абакан, происшествия

На трассе в Тыве нашли тело мужчины в багажнике машины

16:13 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в убийстве жителя Абакана, который пропал после того, как ушел ставить свою машину в гараж, а через сутки его тело нашли в багажнике разбитого автомобиля на трассе в Тыве, сообщает СК РФ.

"Следственными органами ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 63-летнего жителя города Абакана", - говорится в сообщении, опубликованном на YouTube-канале CК РФ.

Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
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Как сообщает СК, вечером 8 ноября мужчина вышел из дома, чтобы поставить свой автомобиль в гараж, расположенный напротив дома в Абакане, и не вернулся. С заявлением о безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась его супруга. На следующий день на 358 километре автомобильной трассы Абакан-Ак-Довурак под мостом был обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине, имеющий механические повреждения, в багажнике которого находилось его тело с признаками насильственной смерти.

"В результате планомерной работы следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия при взаимодействии с оперативными сотрудниками органов внутренних дел удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 29-летний житель Республики Тыва. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание сообщника обвиняемого.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)АбаканПроисшествия
 
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