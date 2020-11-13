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На трассе в Тыве нашли тело мужчины в багажнике машины

На трассе в Тыве нашли тело мужчины в багажнике машины

Мужчина задержан по подозрению в убийстве жителя Абакана, который пропал после того, как ушел ставить свою машину в гараж, а через сутки его тело нашли в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:13

2020-11-13T16:13

2020-11-13T16:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

абакан

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в убийстве жителя Абакана, который пропал после того, как ушел ставить свою машину в гараж, а через сутки его тело нашли в багажнике разбитого автомобиля на трассе в Тыве, сообщает СК РФ.Как сообщает СК, вечером 8 ноября мужчина вышел из дома, чтобы поставить свой автомобиль в гараж, расположенный напротив дома в Абакане, и не вернулся. С заявлением о безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась его супруга. На следующий день на 358 километре автомобильной трассы Абакан-Ак-Довурак под мостом был обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине, имеющий механические повреждения, в багажнике которого находилось его тело с признаками насильственной смерти.Добавляется, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание сообщника обвиняемого.

https://ria.ru/20200306/1568232725.html

россия

абакан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), абакан, происшествия