На трассе в Тыве нашли тело мужчины в багажнике машины
"Следственными органами ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 63-летнего жителя города Абакана", - говорится в сообщении, опубликованном на YouTube-канале CК РФ.
Как сообщает СК, вечером 8 ноября мужчина вышел из дома, чтобы поставить свой автомобиль в гараж, расположенный напротив дома в Абакане, и не вернулся. С заявлением о безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратилась его супруга. На следующий день на 358 километре автомобильной трассы Абакан-Ак-Довурак под мостом был обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине, имеющий механические повреждения, в багажнике которого находилось его тело с признаками насильственной смерти.
"В результате планомерной работы следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия при взаимодействии с оперативными сотрудниками органов внутренних дел удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 29-летний житель Республики Тыва. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание сообщника обвиняемого.