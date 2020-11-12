https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584383962.html

В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому

В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому

Госпитализация президента Украины Владимира Зеленского с коронавирусом стала источником для фейков и манипуляций, к нему в больницу пытались прорваться... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T22:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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юлия мендель

андрей ермак

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украина

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Госпитализация президента Украины Владимира Зеленского с коронавирусом стала источником для фейков и манипуляций, к нему в больницу пытались прорваться журналисты, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве."Болезнь президента стала мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии. 12 ноября в 5.30 (6.30 мск) вышло интервью советника офиса президента, где он вспомнил, что президент находился в больнице. Однако объяснение, когда он оказался в больнице, не вышло... Примерно в 9.00 (10.00 мск) строку о том, что президент в больнице, подхватили телеграммы и куча онлайн-медиа. Информация мгновенно пошла как ухудшение состояния президента и так же мгновенно разлетелась по миру", - написала Мендель в Instagram.Пресс-секретарь Зеленского добавила, что в ночь на четверг украинские СМИ сообщили о позитивном тесте на COVID-19 у нее. Мендель опровергла эту информацию."Узнала, что некоторые журналисты пытаются прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель офиса отправились на отдых", - добавила Мендель.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 500865 человек, выздоровели 227694 заболевших, летальных случаев – 9145. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584374400.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юлия мендель, андрей ермак, владимир зеленский, украина, в мире