В Киеве рассказали о попытках журналистов попасть в больницу к Зеленскому
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Госпитализация президента Украины Владимира Зеленского с коронавирусом стала источником для фейков и манипуляций, к нему в больницу пытались прорваться журналисты, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
"Болезнь президента стала мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии. 12 ноября в 5.30 (6.30 мск) вышло интервью советника офиса президента, где он вспомнил, что президент находился в больнице. Однако объяснение, когда он оказался в больнице, не вышло... Примерно в 9.00 (10.00 мск) строку о том, что президент в больнице, подхватили телеграммы и куча онлайн-медиа. Информация мгновенно пошла как ухудшение состояния президента и так же мгновенно разлетелась по миру", - написала Мендель в Instagram.
Пресс-секретарь Зеленского добавила, что в ночь на четверг украинские СМИ сообщили о позитивном тесте на COVID-19 у нее. Мендель опровергла эту информацию.
"Узнала, что некоторые журналисты пытаются прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель офиса отправились на отдых", - добавила Мендель.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 500865 человек, выздоровели 227694 заболевших, летальных случаев – 9145.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.