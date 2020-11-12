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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201112/vystavka-1584306350.html
Китайская импортная выставка подтвердила невозможность "разрыва с Китаем"
Китайская импортная выставка подтвердила невозможность "разрыва с Китаем"
На полях завершившейся 3-й Китайской международной импортной выставки, прошедшей в Шанхае с 5 по 10 ноября, были заключены предварительные соглашения по... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:49
2020-11-12T15:49
россия-китай: главное
россия
москва
китай
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МОСКВА, 12 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". На полях завершившейся 3-й Китайской международной импортной выставки, прошедшей в Шанхае с 5 по 10 ноября, были заключены предварительные соглашения по приобретению в следующие 12 месяцев товаров и услуг на общую сумму 72,62 миллиарда долларов.По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 2,1%. Факты вновь указывают на то, что китайская ЭКСПО, являясь открытой глобальной площадкой, выступает мощным инструментом восстановления и выстраивания бизнес-взаимодействия и дарит надежду на восстановление мировой экономики на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции.В нынешней выставке вновь приняли участие 80% из тех компаний, которые присутствовали на предыдущих двух мероприятиях. По количеству компаний-участников США заняли третье место, но по числу представленных американскими экспонентами товаров и услуг Соединённые Штаты вышли на первую позицию. Так, американский бренд Coach получил заказы на сумму 310 миллионов долларов, что выше показателя прошлого года, сообщил представитель этого американского бренда.Судя по огромной сумме предварительных соглашений, легко понять потенциал гигантского китайского рынка. В особенности в условиях продолжения глобального распространения COVID-19. Популярный в Китае лайв-стриминг по продажам и презентации товаров демонстрирует высокие потребительские возможности и растущие запросы китайских потребителей. Более того, оптимизация обрабатывающей промышленности в Китае и эффективное взаимодействие цепей производства и сбыта в стране делают китайский рынок ещё более перспективным.Аналитики указывают, что инновации играют всё более важную роль в стимулировании социально-экономического развития КНР. Совокупный объем расходов Китая на НИОКР в 2019 году составил 2,17 триллиона юаней (около 320 миллиардов долларов), что составляет 2,19% ВВП страны. Этот показатель, в общем, соответствует среднему уровню по ЕС в данной сфере. Китай, занимая 15-е место в мировом рейтинге индекса инноваций, обрёл новую динамику развития в строительстве инновационного государства.На прошедшей ЭКСПО было представлено 411 инновационных продуктов, технологий и услуг. Очевидно, что зарубежные компании особенно ценят именно инновационное взаимодействие с Китаем.Важно подчеркнуть то, что КНР намерен и впредь расширять сферу открытости, тем самым взяв на себя новые обязательства и соответствующую ответственность. На выставке были анонсированы четыре новых меры по всестороннему расширению открытости с тем, чтобы Китай стал рынком, открытым для всего мира.По окончании 3-й ЭКСПО несколько сотен зарубежных компаний выразили желание участвовать в следующей, 4-й Китайской международной импортной выставке. Более того, около сотни экспонентов забронировали стенды на предстоящие три выставки. Все они желают ухватить как можно больше возможностей развития, созданных Китаем, находящегося на пути всестороннего строительства социалистической модернизации. На этом фоне очевидно, что так называемый "разрыв с Китаем", о котором последнее время говорит Запад, - это просто пустые слова.
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60
россия, москва, китай

Китайская импортная выставка подтвердила невозможность "разрыва с Китаем"

15:49 12.11.2020
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкТретье международное импортное ЭКСПО в Китае
Третье международное импортное ЭКСПО в Китае - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 12 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". На полях завершившейся 3-й Китайской международной импортной выставки, прошедшей в Шанхае с 5 по 10 ноября, были заключены предварительные соглашения по приобретению в следующие 12 месяцев товаров и услуг на общую сумму 72,62 миллиарда долларов.
По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 2,1%. Факты вновь указывают на то, что китайская ЭКСПО, являясь открытой глобальной площадкой, выступает мощным инструментом восстановления и выстраивания бизнес-взаимодействия и дарит надежду на восстановление мировой экономики на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции.
В нынешней выставке вновь приняли участие 80% из тех компаний, которые присутствовали на предыдущих двух мероприятиях. По количеству компаний-участников США заняли третье место, но по числу представленных американскими экспонентами товаров и услуг Соединённые Штаты вышли на первую позицию. Так, американский бренд Coach получил заказы на сумму 310 миллионов долларов, что выше показателя прошлого года, сообщил представитель этого американского бренда.
Судя по огромной сумме предварительных соглашений, легко понять потенциал гигантского китайского рынка. В особенности в условиях продолжения глобального распространения COVID-19. Популярный в Китае лайв-стриминг по продажам и презентации товаров демонстрирует высокие потребительские возможности и растущие запросы китайских потребителей. Более того, оптимизация обрабатывающей промышленности в Китае и эффективное взаимодействие цепей производства и сбыта в стране делают китайский рынок ещё более перспективным.
Аналитики указывают, что инновации играют всё более важную роль в стимулировании социально-экономического развития КНР. Совокупный объем расходов Китая на НИОКР в 2019 году составил 2,17 триллиона юаней (около 320 миллиардов долларов), что составляет 2,19% ВВП страны. Этот показатель, в общем, соответствует среднему уровню по ЕС в данной сфере. Китай, занимая 15-е место в мировом рейтинге индекса инноваций, обрёл новую динамику развития в строительстве инновационного государства.
На прошедшей ЭКСПО было представлено 411 инновационных продуктов, технологий и услуг. Очевидно, что зарубежные компании особенно ценят именно инновационное взаимодействие с Китаем.
Важно подчеркнуть то, что КНР намерен и впредь расширять сферу открытости, тем самым взяв на себя новые обязательства и соответствующую ответственность. На выставке были анонсированы четыре новых меры по всестороннему расширению открытости с тем, чтобы Китай стал рынком, открытым для всего мира.
По окончании 3-й ЭКСПО несколько сотен зарубежных компаний выразили желание участвовать в следующей, 4-й Китайской международной импортной выставке. Более того, около сотни экспонентов забронировали стенды на предстоящие три выставки. Все они желают ухватить как можно больше возможностей развития, созданных Китаем, находящегося на пути всестороннего строительства социалистической модернизации. На этом фоне очевидно, что так называемый "разрыв с Китаем", о котором последнее время говорит Запад, - это просто пустые слова.
Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 15:57Россия-Китай: Главное
Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияМоскваКитай
 
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