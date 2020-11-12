https://ria.ru/20201112/vybory-1584367456.html

Эксперты ОП РФ обсудили избирательную кампанию в США

Эксперты ОП РФ обсудили избирательную кампанию в США

На площадке общественной палаты РФ российские и американские эксперты проанализировали завершившуюся избирательную кампанию в США. В ходе дискуссии собравшиеся... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:47

2020-11-12T19:47

2020-11-12T19:47

россия

александр малькевич

мария бутина

сша

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На площадке общественной палаты РФ российские и американские эксперты проанализировали завершившуюся избирательную кампанию в США. В ходе дискуссии собравшиеся обсудили тему досрочного и дистанционного голосования на выборах, роль СМИ в итоговом результате, а также работу наблюдателей.Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев высказал ряд вопросов, которые возникли по итогам выборов. В частности, он отметил несовершенство системы выборов. Эксперт аргументировал это тем, что на выборах в США может победить кандидат, не набравший большинства голосов."У нас многие считают, что когда так происходит, это вообще не дает права избирательной системе называться демократической. Но мы прекрасно понимаем, что у американского народа есть право решать, кто выиграл, с помощью любых способов подсчета. Но насколько это является демократическим – это у нас вызывает вопросы", – сказал Григорьев.Также эксперт отметил неравные условия конкуренции разных кандидатов."Мы понимаем, что в выборах американского президента участвуют много людей, представители разных партий. И мы видим, что некоторые участвуют в дебатах, некоторые нет, некоторых показывают в СМИ, некоторых – нет. У нас в России такого нет. Поскольку на государственных телевизионных каналах время распределяется каждому из кандидатов и каждый может высказаться", – отметил Григорьев.Кроме того, Максим Григорьев заявил, что вызывает много вопросов система выборщиков, которая, по его мнению, является архаичной.Первый заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич отметил, что все большую роль в итогах выборов США играют средства массовой информации. Эксперт напомнил, что практически четыре года крупнейшие телеканалы работали против действующего президента."Даже сейчас, когда результаты не объявлены, через СМИ американскому обществу и международному сообществу навязывают Байдена в качестве однозначного и абсолютного победителя. Хотя пока идет и подсчет, и пересчет, официальные результаты не подведены, но зомбирование общества продолжается", – сказал Малькевич.Наряду с этим Александр Малькевич высказался о том, что одну из важнейших ролей на этих выборах сыграли крупные IT-компании. По его мнению, социальные сети активно занимались манипулированием мнением избирателей."Мы видели чудовищную цензуру на площадках популярнейших социальных платформ. И подтвердились опасения, которые высказывала Россия. Мы выходили с предложением всем странам вместе объединиться для того, чтобы поставить на место руководство этих IT-корпораций. Потому что правила модерации контента и правила цензурирования непрозрачны", – отметил Малькевич.В свою очередь член Общественной палаты РФ Мария Бутина рассказала о том, что в США количество наблюдателей на выборах было абсолютно недостаточным. Она высказала мнение, что институт международных наблюдателей нуждается в реформе."Если посмотреть, при всех ограничениях, связанных с пандемией, то получается разница в количестве наблюдателей с президентскими выборами в России в 2018 году в 10 раз. То есть у нас в 10 раз было больше международных наблюдателей, чем сейчас в США", – подчеркнула Бутина.

https://ria.ru/20201030/amerika-1582238978.html

https://ria.ru/20201030/vybory-1582287972.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583241414.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, мария бутина, сша, общество