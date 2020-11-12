Маас: Байден готов сотрудничать с Россией в контроле над вооружениями
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший президентские выборы в США, полагается на силу против России, но готов привлечь Москву к сотрудничеству в контроле над вооружениями, это сегодня так же важно, как во времена холодной войны, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum.
"Безопасность требует силы и сдерживания, но также требует диалога и компромисса. Джо Байден, новый президент США, приверженный многосторонней дипломатии, скоро переедет в Белый дом. Он полагается на силу против России. Но он также проявил готовность привлечь Москву, например, в области контроля над вооружениями, что сегодня так же важно, как и во время холодной войны", - сказал Маас, добавив, что Европа и ОБСЕ "должны подготовиться" к такому развитию событий.
Министр добавил, выступая на панели "Парижская хартия и архитектура европейской безопасности, тридцать лет спустя: что осталось от хельсинкского духа?", что "за последние 30 лет Европа была более демократичной, стабильной и процветающей, чем когда-либо прежде в своей истории - благодаря таким институтам, как Европейский Союз, НАТО и ОБСЕ", хотя "надежды и оптимизм 1990 года давно улетучились".
Ранее Байден заявлял, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. В минувшую субботу он заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.