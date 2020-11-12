Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/vooruzheniya-1584272685.html
Маас: Байден готов сотрудничать с Россией в контроле над вооружениями
Маас: Байден готов сотрудничать с Россией в контроле над вооружениями
Джо Байден, по предварительным данным, выигравший президентские выборы в США, полагается на силу против России, но готов привлечь Москву к сотрудничеству в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:13
2020-11-12T13:13
россия
обсе
хайко маас
мид германии
нато
джо байден
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579486214_0:73:3058:1794_1400x0_80_0_0_54a94993860028bc7da049927cfbdfad.jpg
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший президентские выборы в США, полагается на силу против России, но готов привлечь Москву к сотрудничеству в контроле над вооружениями, это сегодня так же важно, как во времена холодной войны, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum.Министр добавил, выступая на панели "Парижская хартия и архитектура европейской безопасности, тридцать лет спустя: что осталось от хельсинкского духа?", что "за последние 30 лет Европа была более демократичной, стабильной и процветающей, чем когда-либо прежде в своей истории - благодаря таким институтам, как Европейский Союз, НАТО и ОБСЕ", хотя "надежды и оптимизм 1990 года давно улетучились".Ранее Байден заявлял, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. В минувшую субботу он заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201028/dsnv-1581979519.html
https://ria.ru/20201112/lavrov-1584270432.html
россия
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579486214_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8ba241bb8b7d62dc8dfd2c82bf82aaca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, хайко маас, мид германии, нато, джо байден, европа, сша, в мире

Маас: Байден готов сотрудничать с Россией в контроле над вооружениями

13:13 12.11.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший президентские выборы в США, полагается на силу против России, но готов привлечь Москву к сотрудничеству в контроле над вооружениями, это сегодня так же важно, как во времена холодной войны, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum.

"Безопасность требует силы и сдерживания, но также требует диалога и компромисса. Джо Байден, новый президент США, приверженный многосторонней дипломатии, скоро переедет в Белый дом. Он полагается на силу против России. Но он также проявил готовность привлечь Москву, например, в области контроля над вооружениями, что сегодня так же важно, как и во время холодной войны", - сказал Маас, добавив, что Европа и ОБСЕ "должны подготовиться" к такому развитию событий.

Министр добавил, выступая на панели "Парижская хартия и архитектура европейской безопасности, тридцать лет спустя: что осталось от хельсинкского духа?", что "за последние 30 лет Европа была более демократичной, стабильной и процветающей, чем когда-либо прежде в своей истории - благодаря таким институтам, как Европейский Союз, НАТО и ОБСЕ", хотя "надежды и оптимизм 1990 года давно улетучились".
Ранее Байден заявлял, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. В минувшую субботу он заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 18:36
США назвали условие для продления ДСНВ на год
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
13:06
Лавров призвал не ждать от США внятных предложений по ДСНВ
 
РоссияОБСЕХайко МаасМИД ГерманииНАТОДжо БайденЕвропаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Лента новостейМолния