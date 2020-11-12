https://ria.ru/20201112/vooruzheniya-1584272685.html

Маас: Байден готов сотрудничать с Россией в контроле над вооружениями

Маас: Байден готов сотрудничать с Россией в контроле над вооружениями

Джо Байден, по предварительным данным, выигравший президентские выборы в США, полагается на силу против России, но готов привлечь Москву к сотрудничеству в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:13

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2020-11-12T13:13

россия

обсе

хайко маас

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Джо Байден, по предварительным данным, выигравший президентские выборы в США, полагается на силу против России, но готов привлечь Москву к сотрудничеству в контроле над вооружениями, это сегодня так же важно, как во времена холодной войны, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на форуме Paris Peace Forum.Министр добавил, выступая на панели "Парижская хартия и архитектура европейской безопасности, тридцать лет спустя: что осталось от хельсинкского духа?", что "за последние 30 лет Европа была более демократичной, стабильной и процветающей, чем когда-либо прежде в своей истории - благодаря таким институтам, как Европейский Союз, НАТО и ОБСЕ", хотя "надежды и оптимизм 1990 года давно улетучились".Ранее Байден заявлял, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. В минувшую субботу он заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201028/dsnv-1581979519.html

https://ria.ru/20201112/lavrov-1584270432.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, хайко маас, мид германии, нато, джо байден, европа, сша, в мире