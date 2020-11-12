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Комитет Госдумы одобрил проект о переносе компенсации советских вкладов
Комитет Госдумы одобрил проект о переносе компенсации советских вкладов
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2024... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:01
2020-11-12T14:01
россия
сбербанк россии
госдума рф
ссср
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2024 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.На рассмотрение Думы проект может быть вынесен 17 ноября, сообщили РИА Новости в комитете.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Такое восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.Правительство РФ обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2021 году - 48,14 триллиона рублей, в 2022 году - 50,1 триллиона, в 2023 году - 52,1 триллиона. Эта оценка сделана исходя из общего объема гарантированных сбережений граждан в сумме 345,54 миллиарда рублей. Проект федерального бюджета на 2021-2023 годы предусматривает направление на компенсацию советских вкладов по 5,5 миллиарда рублей в год. Аналогичная сумма сейчас предусмотрена для компенсации таких вкладов и в законе о бюджете на текущий год.
https://ria.ru/20191204/1561950154.html
россия
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Новости
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россия, сбербанк россии, госдума рф, ссср, экономика

Комитет Госдумы одобрил проект о переносе компенсации советских вкладов

14:01 12.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОтделение Сберегательного банка РФ
Отделение Сберегательного банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2024 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
На рассмотрение Думы проект может быть вынесен 17 ноября, сообщили РИА Новости в комитете.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.
Такое восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2019
4 декабря 2019, 13:03
В Кремле оценили перспективы выплаты компенсаций по советским вкладам
Правительство РФ обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2021 году - 48,14 триллиона рублей, в 2022 году - 50,1 триллиона, в 2023 году - 52,1 триллиона. Эта оценка сделана исходя из общего объема гарантированных сбережений граждан в сумме 345,54 миллиарда рублей. Проект федерального бюджета на 2021-2023 годы предусматривает направление на компенсацию советских вкладов по 5,5 миллиарда рублей в год. Аналогичная сумма сейчас предусмотрена для компенсации таких вкладов и в законе о бюджете на текущий год.
 
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