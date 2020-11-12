https://ria.ru/20201112/vaktsinatsiya-1584331027.html
Представитель ВОЗ в России намерена вакцинироваться от коронавируса
Представитель ВОЗ в России намерена вакцинироваться от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:20
2020-11-12T17:20
2020-11-12T17:20
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова вакцинироваться от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, общество