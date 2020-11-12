Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/vaktsinatsiya-1584331027.html
Представитель ВОЗ в России намерена вакцинироваться от коронавируса
Представитель ВОЗ в России намерена вакцинироваться от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:20
2020-11-12T17:20
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568895033_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a5085418a150c14f2b26b3fce04e6335.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова вакцинироваться от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568895033_233:0:2964:2048_1400x0_80_0_0_7be8816f2a80b5631fae967e978c525e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, общество

Представитель ВОЗ в России намерена вакцинироваться от коронавируса

17:20 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова вакцинироваться от коронавируса.

"Я всегда вакцинируюсь, чтобы я свободно двигалась, имея в виду, что я вхожу в группу риска. Конечно, я буду вакцинироваться", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Лента новостейМолния