https://ria.ru/20201112/vaktsinatsiya-1584331027.html

Представитель ВОЗ в России намерена вакцинироваться от коронавируса

Представитель ВОЗ в России намерена вакцинироваться от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:20

2020-11-12T17:20

2020-11-12T17:20

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

воз

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова вакцинироваться от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, общество