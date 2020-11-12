Медведев спрогнозировал серьезную конкуренцию среди вакцин от COVID-19

"Мы с вами понимаем, что сейчас в мире будет очень серьезная конкуренция по этому поводу. Она, к сожалению, включает в себя не только экономические элементы конкуренции, но и политические. Мы все видим, как ведут себя европейские коллеги, как, тем более, ведут себя в Америке", - заявил Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавирусной инфекции.