Медведев спрогнозировал серьезную конкуренцию среди вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии,
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире сейчас будет разворачиваться серьезная конкуренция в области производства вакцины от коронавируса, она будет включать не только экономические, но и политические аспекты.
"Мы с вами понимаем, что сейчас в мире будет очень серьезная конкуренция по этому поводу. Она, к сожалению, включает в себя не только экономические элементы конкуренции, но и политические. Мы все видим, как ведут себя европейские коллеги, как, тем более, ведут себя в Америке", - заявил Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавирусной инфекции.
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