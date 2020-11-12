https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584317566.html

В BioNTech рассказали, на какой срок их вакцина защитит от COVID-19

В BioNTech рассказали, на какой срок их вакцина защитит от COVID-19

Глава немецкой биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин ожидает, что вакцина, разработанная совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:26

2020-11-12T16:26

2020-11-12T16:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава немецкой биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин ожидает, что вакцина, разработанная совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, будет защищать пациентов от коронавируса не менее одного года.Компания BioNTech 9 ноября сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, общество