https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584317566.html
В BioNTech рассказали, на какой срок их вакцина защитит от COVID-19
В BioNTech рассказали, на какой срок их вакцина защитит от COVID-19
Глава немецкой биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин ожидает, что вакцина, разработанная совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:26
2020-11-12T16:26
2020-11-12T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155182/85/1551828526_0:158:3114:1910_1400x0_80_0_0_834403c589ca298fc8152692408a218b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава немецкой биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин ожидает, что вакцина, разработанная совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, будет защищать пациентов от коронавируса не менее одного года.Компания BioNTech 9 ноября сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155182/85/1551828526_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_c1afef01f68207157a7809e54f464c2b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, общество