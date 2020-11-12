https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584297054.html

Китай прокомментировал возобновление испытаний вакцины Sinovac в Бразилии

Китай прокомментировал возобновление испытаний вакцины Sinovac в Бразилии

Китай рад, что власти Бразилии возобновили испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac , заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:59

2020-11-12T14:59

2020-11-12T14:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китай рад, что власти Бразилии возобновили испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac , заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее агентство по надзору за здоровьем Бразилии Anvisa сообщило, что испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии решено возобновить. Ранее Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac лаборатории Sinovac в связи с "серьезным инцидентом" - из-за смерти одного из добровольцев. СМИ сообщали, что речь могла идти о самоубийстве. Агентство указывает, что было проинформировано о причинах серьезного инцидента, из-за которого испытания приостановили, но не называет их."Мы обратили внимание на действия компетентного органа Бразилии, а также заявления компании Sinovac. Мы рады, что III стадия клинических испытаний вакцины возобновилась в Бразилии. Китайская сторона в процессе разработки вакцины уделяет огромное внимание вопросу безопасности и эффективности, строго соблюдает международные правила и соответствующее законодательство", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.Он подчеркнул, что сотрудничество Китая и Бразилии в области разработки вакцины продвигается хорошо, выразив уверенность, что оно сделает вклад в победе над коронавирусом не только в Бразилии и в Китае, но и во всем мире.Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583980969.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, бразилия, в мире