Китай прокомментировал возобновление испытаний вакцины Sinovac в Бразилии
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Ранее агентство по надзору за здоровьем Бразилии Anvisa сообщило, что испытания китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии решено возобновить. Ранее Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac лаборатории Sinovac в связи с "серьезным инцидентом" - из-за смерти одного из добровольцев. СМИ сообщали, что речь могла идти о самоубийстве. Агентство указывает, что было проинформировано о причинах серьезного инцидента, из-за которого испытания приостановили, но не называет их.
"Мы обратили внимание на действия компетентного органа Бразилии, а также заявления компании Sinovac. Мы рады, что III стадия клинических испытаний вакцины возобновилась в Бразилии. Китайская сторона в процессе разработки вакцины уделяет огромное внимание вопросу безопасности и эффективности, строго соблюдает международные правила и соответствующее законодательство", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что сотрудничество Китая и Бразилии в области разработки вакцины продвигается хорошо, выразив уверенность, что оно сделает вклад в победе над коронавирусом не только в Бразилии и в Китае, но и во всем мире.
Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против коронавируса. Соглашение предусматривало, что, если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года.
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