https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584267569.html
Глава немецкой CureVac рассказал об испытаниях вакцины против COVID-19
Глава немецкой CureVac рассказал об испытаниях вакцины против COVID-19
Порядка 36 тысяч человек будут привлечены к третьей клинической стадии испытаний вакцины против COVID в CureVac, заявил журналистам в Берлине глава немецкой... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:57
2020-11-12T12:57
2020-11-12T13:18
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 36 тысяч человек будут привлечены к третьей клинической стадии испытаний вакцины против COVID в CureVac, заявил журналистам в Берлине глава немецкой биотех-компании CureVac Франц-Вернер Хаас."36 тысяч человек будет привлечены к третьей фазе клинических испытаний, которую мы начинаем, исходя из позитивных результатов первой фазы", - сказал он.По словам Хааса, фаза 2b-3 начнется одновременно, потому что эти этапы "перетекают друг в друга". Он уточнил, что в настоящее время компания ведет переговоры с регулятором о начале следующих испытаний "в самое ближайшее время"."Третья фаза продлится три месяца, она затронет и рождественские праздники", - добавил Хаас. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире