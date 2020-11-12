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Глава немецкой CureVac рассказал об испытаниях вакцины против COVID-19
Глава немецкой CureVac рассказал об испытаниях вакцины против COVID-19
Порядка 36 тысяч человек будут привлечены к третьей клинической стадии испытаний вакцины против COVID в CureVac, заявил журналистам в Берлине глава немецкой... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:57
2020-11-12T13:18
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в мире
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 36 тысяч человек будут привлечены к третьей клинической стадии испытаний вакцины против COVID в CureVac, заявил журналистам в Берлине глава немецкой биотех-компании CureVac Франц-Вернер Хаас."36 тысяч человек будет привлечены к третьей фазе клинических испытаний, которую мы начинаем, исходя из позитивных результатов первой фазы", - сказал он.По словам Хааса, фаза 2b-3 начнется одновременно, потому что эти этапы "перетекают друг в друга". Он уточнил, что в настоящее время компания ведет переговоры с регулятором о начале следующих испытаний "в самое ближайшее время"."Третья фаза продлится три месяца, она затронет и рождественские праздники", - добавил Хаас. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, германия, в мире

Глава немецкой CureVac рассказал об испытаниях вакцины против COVID-19

12:57 12.11.2020 (обновлено: 13:18 12.11.2020)
 
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Пробирки для анализа на наличие коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 36 тысяч человек будут привлечены к третьей клинической стадии испытаний вакцины против COVID в CureVac, заявил журналистам в Берлине глава немецкой биотех-компании CureVac Франц-Вернер Хаас.
"36 тысяч человек будет привлечены к третьей фазе клинических испытаний, которую мы начинаем, исходя из позитивных результатов первой фазы", - сказал он.
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По словам Хааса, фаза 2b-3 начнется одновременно, потому что эти этапы "перетекают друг в друга". Он уточнил, что в настоящее время компания ведет переговоры с регулятором о начале следующих испытаний "в самое ближайшее время".
"Третья фаза продлится три месяца, она затронет и рождественские праздники", - добавил Хаас.
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