https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584228888.html

В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса

В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса

Институт сыворотки Индии произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:28

2020-11-12T10:28

2020-11-12T10:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Институт сыворотки Индии произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил Совет медицинских исследований - высший орган в Индии по биомедицинским исследованиям.Вакцина Covishield разработана Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca, помимо Индии ее испытания проходят в Великобритании, Бразилии, Южной Африке и США."В настоящее время Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований проводят вторую и третью фазу клинических испытаний Covishield в 15 различных центрах по всей стране. Они завершили набор всех 1600 участников 31 октября 2020 года… Covishield - это, безусловно, самая передовая вакцина в тестировании на людях в Индии. Основываясь на результатах испытаний второй и третьей фазы, Институт сыворотки Индии с помощью Совета медицинских исследований будет добиваться для Индии раннего доступа к этому продукту. Институт сыворотки Индии уже изготовил 40 миллионов доз вакцины в соответствии с лицензией Генерального контролера по лекарственным средствам Индии", - говорится в сообщении.Отмечается, что вскоре Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований подадут заявку на проведении третьей фазы испытаний еще одной вакцины от коронавируса - Covovax, разработанной американской компанией Novavax.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield. Также генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал одобрение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" в Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,6 миллиона человек. При этом выздоровели более 8 миллионов заболевших, лечение проходят около 489 тысяч человек, погибли более 128 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире