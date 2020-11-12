Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584228888.html
В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса
В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса
Институт сыворотки Индии произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:28
2020-11-12T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577718933_0:181:2896:1810_1400x0_80_0_0_3dc85e2f210b6c62012ec9dae05e8ee7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Институт сыворотки Индии произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил Совет медицинских исследований - высший орган в Индии по биомедицинским исследованиям.Вакцина Covishield разработана Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca, помимо Индии ее испытания проходят в Великобритании, Бразилии, Южной Африке и США."В настоящее время Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований проводят вторую и третью фазу клинических испытаний Covishield в 15 различных центрах по всей стране. Они завершили набор всех 1600 участников 31 октября 2020 года… Covishield - это, безусловно, самая передовая вакцина в тестировании на людях в Индии. Основываясь на результатах испытаний второй и третьей фазы, Институт сыворотки Индии с помощью Совета медицинских исследований будет добиваться для Индии раннего доступа к этому продукту. Институт сыворотки Индии уже изготовил 40 миллионов доз вакцины в соответствии с лицензией Генерального контролера по лекарственным средствам Индии", - говорится в сообщении.Отмечается, что вскоре Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований подадут заявку на проведении третьей фазы испытаний еще одной вакцины от коронавируса - Covovax, разработанной американской компанией Novavax.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield. Также генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал одобрение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" в Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,6 миллиона человек. При этом выздоровели более 8 миллионов заболевших, лечение проходят около 489 тысяч человек, погибли более 128 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577718933_121:0:2850:2047_1400x0_80_0_0_938c118f006bd0190722c455c64ac35d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса

10:28 12.11.2020
 
© AP Photo / Mahesh Kumar AМедицинский работник берет мазок из носа для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде, Индия
Медицинский работник берет мазок из носа для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Mahesh Kumar A
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Институт сыворотки Индии произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил Совет медицинских исследований - высший орган в Индии по биомедицинским исследованиям.
Вакцина Covishield разработана Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca, помимо Индии ее испытания проходят в Великобритании, Бразилии, Южной Африке и США.
Первая в мире вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
"В настоящее время Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований проводят вторую и третью фазу клинических испытаний Covishield в 15 различных центрах по всей стране. Они завершили набор всех 1600 участников 31 октября 2020 года… Covishield - это, безусловно, самая передовая вакцина в тестировании на людях в Индии. Основываясь на результатах испытаний второй и третьей фазы, Институт сыворотки Индии с помощью Совета медицинских исследований будет добиваться для Индии раннего доступа к этому продукту. Институт сыворотки Индии уже изготовил 40 миллионов доз вакцины в соответствии с лицензией Генерального контролера по лекарственным средствам Индии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований подадут заявку на проведении третьей фазы испытаний еще одной вакцины от коронавируса - Covovax, разработанной американской компанией Novavax.
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 16:54Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил эффективность вакцин от коронавируса
В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield. Также генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал одобрение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" в Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,6 миллиона человек. При этом выздоровели более 8 миллионов заболевших, лечение проходят около 489 тысяч человек, погибли более 128 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Лента новостейМолния