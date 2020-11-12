https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584228888.html
В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса
В Индии рассказали об испытаниях вакцин от коронавируса
Институт сыворотки Индии произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:28
2020-11-12T10:28
2020-11-12T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Институт сыворотки Индии произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил Совет медицинских исследований - высший орган в Индии по биомедицинским исследованиям.Вакцина Covishield разработана Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca, помимо Индии ее испытания проходят в Великобритании, Бразилии, Южной Африке и США."В настоящее время Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований проводят вторую и третью фазу клинических испытаний Covishield в 15 различных центрах по всей стране. Они завершили набор всех 1600 участников 31 октября 2020 года… Covishield - это, безусловно, самая передовая вакцина в тестировании на людях в Индии. Основываясь на результатах испытаний второй и третьей фазы, Институт сыворотки Индии с помощью Совета медицинских исследований будет добиваться для Индии раннего доступа к этому продукту. Институт сыворотки Индии уже изготовил 40 миллионов доз вакцины в соответствии с лицензией Генерального контролера по лекарственным средствам Индии", - говорится в сообщении.Отмечается, что вскоре Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований подадут заявку на проведении третьей фазы испытаний еще одной вакцины от коронавируса - Covovax, разработанной американской компанией Novavax.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield. Также генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал одобрение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" в Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,6 миллиона человек. При этом выздоровели более 8 миллионов заболевших, лечение проходят около 489 тысяч человек, погибли более 128 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584146885.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости.
Институт сыворотки Индии
произвел более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса Covishield и завершил регистрацию участников третьей фазы ее испытания, сообщил Совет медицинских исследований - высший орган в Индии по биомедицинским исследованиям.
Вакцина Covishield разработана Оксфордским университетом
и австрийской компанией AstraZeneca
, помимо Индии ее испытания проходят в Великобритании
, Бразилии
, Южной Африке и США
.
"В настоящее время Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований проводят вторую и третью фазу клинических испытаний Covishield в 15 различных центрах по всей стране. Они завершили набор всех 1600 участников 31 октября 2020 года… Covishield - это, безусловно, самая передовая вакцина в тестировании на людях в Индии. Основываясь на результатах испытаний второй и третьей фазы, Институт сыворотки Индии с помощью Совета медицинских исследований будет добиваться для Индии раннего доступа к этому продукту. Институт сыворотки Индии уже изготовил 40 миллионов доз вакцины в соответствии с лицензией Генерального контролера по лекарственным средствам Индии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований подадут заявку на проведении третьей фазы испытаний еще одной вакцины от коронавируса - Covovax, разработанной американской компанией Novavax.
В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield. Также генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал одобрение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" в Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,6 миллиона человек. При этом выздоровели более 8 миллионов заболевших, лечение проходят около 489 тысяч человек, погибли более 128 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф