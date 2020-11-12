https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584212639.html
В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:47
2020-11-12T07:47
2020-11-12T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579090201_0:143:3169:1926_1400x0_80_0_0_4da33cbffbcbf9e5e1732537d17b61ef.jpg
КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина.Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V" заболели коронавирусом. В краевом минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.Она добавила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/simptom-1583525869.html
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579090201_428:0:3159:2048_1400x0_80_0_0_a36f757eb9267aac42a3f08e5a18f353.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина.
Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V" заболели коронавирусом. В краевом минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.
"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника, новой коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода (длительного – ред.), скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением", – сказала замминистра.
Она добавила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.
"Поэтому можно здесь говорить о совпадении просто времени с учетом инкубационного периода, временного совпадения", – сказала Зеленина.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.