https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584212639.html

В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации

В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации

Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T07:47

2020-11-12T07:47

2020-11-12T07:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина.Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V" заболели коронавирусом. В краевом минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.Она добавила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/simptom-1583525869.html

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, общество