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https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584212639.html
В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:47
2020-11-12T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина.Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V" заболели коронавирусом. В краевом минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.Она добавила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, общество

В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации

07:47 12.11.2020 (обновлено: 07:48 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом зафиксирован у медработника Кузбасса после введения первой дозы вакцины "Спутник V", это может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции, сообщила во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина.
Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V" заболели коронавирусом. В краевом минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.
"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника, новой коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода (длительного – ред.), скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением", – сказала замминистра.
Она добавила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.
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"Поэтому можно здесь говорить о совпадении просто времени с учетом инкубационного периода, временного совпадения", – сказала Зеленина.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 17 749 случаев заражения коронавирусом, 298 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьОбщество
 
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