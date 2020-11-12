https://ria.ru/20201112/uvolnenie-1584216742.html

Заведующего больницей, где медсестра таскала ребенка за волосы, уволили

Заведующего больницей, где медсестра таскала ребенка за волосы, уволили

В Новосибирске уволили заведующего детским филиалом туберкулезной больницы, где жестоко обращались с детьми, сообщило областное правительство. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:45

2020-11-12T08:45

2020-11-12T11:52

анна кузнецова

михаил мишустин

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584246131_0:86:834:555_1400x0_80_0_0_9b5d1f68e80e9769b3c1682f59f83ad7.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 ноя — РИА Новости. В Новосибирске уволили заведующего детским филиалом туберкулезной больницы, где жестоко обращались с детьми, сообщило областное правительство.На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором видно, как медсестра туберкулезной больницы хватает маленькую девочку за волосы и бросает ее на кровать. Еще один видеоролик запечатлел, как другая медсестра бьет лежащего в кровати мальчика. Следственный комитет возбудил по этому поводу два уголовных дела.Кроме того, старшую сестру больницы и старшую сестру отделения, где произошли инциденты, понизили в должности.Уполномоченный по правам ребенка при в России Анна Кузнецова, со своей стороны, обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разработать стандарт ухода за детьми, которые лежат в больницах без родителей, и установить там системы видеонаблюдения.

https://ria.ru/20201106/medsestra-1583332531.html

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия