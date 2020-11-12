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Калужская область
https://ria.ru/20201112/ugrafest-1584352750.html
"УграФест" укрепляет гражданское единство, считает замгубернатора
"УграФест" укрепляет гражданское единство, считает замгубернатора
Фестиваль "УграФест" в Калуге, посвященный Великому стоянию на Угре, объединяет представителей различных национально-культурных объединений, содействует... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:40
2020-11-12T19:07
калужская область
калуга
калужская область
общество
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест" в Калуге, посвященный Великому стоянию на Угре, объединяет представителей различных национально-культурных объединений, содействует укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, заявил замгубернатора региона Костантин Горобцов."УграФест" проводится ежегодно и посвящен победе на берегах Угры осенью 1480 года, ставшей судьбоносной в отечественной истории. В этом году историческому событию исполняется 540 лет. Мероприятие организовано министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Праздник 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - включен в календарь региональных памятных дат.В 2019 году участие в фестивале приняли более 7 тысяч представителей разных национальностей, проживающих на территории Калужской области и соседних регионов, включая представителей национально-культурных объединений. "Все это значит, что люди ценят и интересуются историей своего государства, своего региона, города", - подчеркнул замгубернатора.В четверг в рамках "УграФеста" прошел концерт "Спасибо за верность, потомки!" с моноспектаклем народного артиста СССР Василия Ланового. Со сцены прозвучал песенно-поэтический рассказ о "героях былых времен" Василия Ланового, который воплотил в своих ролях характер настоящего русского офицера, преисполненного мужества, доблести, чести. В финале вечера Горобцов вручил Лановому благодарственное письмо губернатора Калужской области, отметив, что его спектакль и вся акция имеют большое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
https://ria.ru/20201112/kaluga-1584323126.html
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калуга, калужская область, общество

"УграФест" укрепляет гражданское единство, считает замгубернатора

18:40 12.11.2020 (обновлено: 19:07 12.11.2020)
 
© Фото : предоставлено правительством Калужской областиВручение благодарственного письма Василию Лановому
Вручение благодарственного письма Василию Лановому - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест" в Калуге, посвященный Великому стоянию на Угре, объединяет представителей различных национально-культурных объединений, содействует укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, заявил замгубернатора региона Костантин Горобцов.
"УграФест" проводится ежегодно и посвящен победе на берегах Угры осенью 1480 года, ставшей судьбоносной в отечественной истории. В этом году историческому событию исполняется 540 лет. Мероприятие организовано министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Праздник 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - включен в календарь региональных памятных дат.

"Фестиваль является символом рождения российского суверенитета, объединяет всех представителей национально-культурных объединений, живущих в Калужской области, содействует укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений", - цитирует Горобцова пресс-служба областного правительства.

В 2019 году участие в фестивале приняли более 7 тысяч представителей разных национальностей, проживающих на территории Калужской области и соседних регионов, включая представителей национально-культурных объединений. "Все это значит, что люди ценят и интересуются историей своего государства, своего региона, города", - подчеркнул замгубернатора.
Моноспектакль и исторический мюзикл показали на УграФесте в Калуге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
16:45Калужская область
Моноспектакль и исторический мюзикл показали на "УграФесте" в Калуге
В четверг в рамках "УграФеста" прошел концерт "Спасибо за верность, потомки!" с моноспектаклем народного артиста СССР Василия Ланового. Со сцены прозвучал песенно-поэтический рассказ о "героях былых времен" Василия Ланового, который воплотил в своих ролях характер настоящего русского офицера, преисполненного мужества, доблести, чести. В финале вечера Горобцов вручил Лановому благодарственное письмо губернатора Калужской области, отметив, что его спектакль и вся акция имеют большое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году в Калужской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2019
9 ноября 2019, 17:47Калужская область
На "Уграфесте" рассказали о роли стояния на Угре в становлении России
 
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