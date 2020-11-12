https://ria.ru/20201112/ugrafest-1584352750.html
"УграФест" укрепляет гражданское единство, считает замгубернатора
"УграФест" укрепляет гражданское единство, считает замгубернатора
Фестиваль "УграФест" в Калуге, посвященный Великому стоянию на Угре, объединяет представителей различных национально-культурных объединений, содействует... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:40
2020-11-12T18:40
2020-11-12T19:07
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест" в Калуге, посвященный Великому стоянию на Угре, объединяет представителей различных национально-культурных объединений, содействует укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, заявил замгубернатора региона Костантин Горобцов."УграФест" проводится ежегодно и посвящен победе на берегах Угры осенью 1480 года, ставшей судьбоносной в отечественной истории. В этом году историческому событию исполняется 540 лет. Мероприятие организовано министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Праздник 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - включен в календарь региональных памятных дат.В 2019 году участие в фестивале приняли более 7 тысяч представителей разных национальностей, проживающих на территории Калужской области и соседних регионов, включая представителей национально-культурных объединений. "Все это значит, что люди ценят и интересуются историей своего государства, своего региона, города", - подчеркнул замгубернатора.В четверг в рамках "УграФеста" прошел концерт "Спасибо за верность, потомки!" с моноспектаклем народного артиста СССР Василия Ланового. Со сцены прозвучал песенно-поэтический рассказ о "героях былых времен" Василия Ланового, который воплотил в своих ролях характер настоящего русского офицера, преисполненного мужества, доблести, чести. В финале вечера Горобцов вручил Лановому благодарственное письмо губернатора Калужской области, отметив, что его спектакль и вся акция имеют большое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
https://ria.ru/20201112/kaluga-1584323126.html
https://ria.ru/20191109/1560758137.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, общество
КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости.
Фестиваль "УграФест" в Калуге
, посвященный Великому стоянию на Угре, объединяет представителей различных национально-культурных объединений, содействует укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, заявил замгубернатора региона Костантин Горобцов.
"УграФест" проводится ежегодно и посвящен победе на берегах Угры осенью 1480 года, ставшей судьбоносной в отечественной истории. В этом году историческому событию исполняется 540 лет. Мероприятие организовано министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Праздник 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года - включен в календарь региональных памятных дат.
"Фестиваль является символом рождения российского суверенитета, объединяет всех представителей национально-культурных объединений, живущих в Калужской области, содействует укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений", - цитирует Горобцова пресс-служба областного правительства.
В 2019 году участие в фестивале приняли более 7 тысяч представителей разных национальностей, проживающих на территории Калужской области и соседних регионов, включая представителей национально-культурных объединений. "Все это значит, что люди ценят и интересуются историей своего государства, своего региона, города", - подчеркнул замгубернатора.
В четверг в рамках "УграФеста" прошел концерт "Спасибо за верность, потомки!" с моноспектаклем народного артиста СССР Василия Ланового. Со сцены прозвучал песенно-поэтический рассказ о "героях былых времен" Василия Ланового, который воплотил в своих ролях характер настоящего русского офицера, преисполненного мужества, доблести, чести. В финале вечера Горобцов вручил Лановому благодарственное письмо губернатора Калужской области, отметив, что его спектакль и вся акция имеют большое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.