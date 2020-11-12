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В Калининграде учеников 6-10 классов перевели на удаленку
В Калининграде учеников 6-10 классов перевели на удаленку
Учащиеся с шестого по десятый классы школ Калининграда, а также те, кто посещает дополнительные занятия, переходят на дистанционную форму обучения с 16 ноября... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:08
2020-11-12T19:08
2020-11-12T19:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Учащиеся с шестого по десятый классы школ Калининграда, а также те, кто посещает дополнительные занятия, переходят на дистанционную форму обучения с 16 ноября по 1 декабря из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.Отмечается, что по всей области на дистанционную форму оказания услуг отправляются подростковые и молодежные клубы, танцевальные, художественные, театральные студии и другие развлекательные и досуговые центры для детей и взрослых, а также организации, реализующие дополнительные общеобразовательные или профессиональные программы, проекты в сфере государственной молодежной политики и добровольчества.Ранее до 4 декабря на дистанционное обучение были направлены студенты колледжей и вузов.Всего на 12 ноября на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше миллиона жителей обследовано 321,9 тысячи человек, из них выявлено 8338 случаев заражения (рекордные 143 случая - за последние сутки), 5376 человек выздоровели (76 пациентов за сутки), 106 скончались, остаются под медицинским наблюдением 3039 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, калининградская область, калининград, в мире
КАЛИНИНГРАД, 12 ноя - РИА Новости.
Учащиеся с шестого по десятый классы школ Калининграда
, а также те, кто посещает дополнительные занятия, переходят на дистанционную форму обучения с 16 ноября по 1 декабря из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области
.
"С 16 ноября до 1 декабря на дистанционную форму обучения направляются все учащиеся 6-10 классов частных и муниципальных школ, а также государственных школы-интерната, лицея-интерната. Также все центры, кружки и секции дополнительного образования в областном центре переходят на электронное обучение. Исключение составляют лишь предпрофессиональные спортивные программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по всей области на дистанционную форму оказания услуг отправляются подростковые и молодежные клубы, танцевальные, художественные, театральные студии и другие развлекательные и досуговые центры для детей и взрослых, а также организации, реализующие дополнительные общеобразовательные или профессиональные программы, проекты в сфере государственной молодежной политики и добровольчества.
Ранее до 4 декабря на дистанционное обучение были направлены студенты колледжей и вузов.
Всего на 12 ноября на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше миллиона жителей обследовано 321,9 тысячи человек, из них выявлено 8338 случаев заражения (рекордные 143 случая - за последние сутки), 5376 человек выздоровели (76 пациентов за сутки), 106 скончались, остаются под медицинским наблюдением 3039 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.