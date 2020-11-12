В Москве мать заподозрили в убийстве младенца, найденного в шкафу
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают женщину в убийстве новорожденного ребенка, которого нашли в шкафу в московской квартире в июне прошлого года, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, в июне 2019 года в шкафу в квартире дома на Широкой улице было обнаружено тело новорождённого без признаков насильственной смерти. Женщина сообщила следствию, что ребёнок родился мертворожденным.
"Были назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, выводы которых показали, что смерть новорождённого дышавшего ребёнка наступила от нарастающей гипоксии вследствие частичного перекрытия дыхательных путей. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение подозреваемой для проведения с ней необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
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