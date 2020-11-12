https://ria.ru/20201112/ubiystvo-1584274997.html

В Москве мать заподозрили в убийстве младенца, найденного в шкафу

В Москве мать заподозрили в убийстве младенца, найденного в шкафу

Следователи подозревают женщину в убийстве новорожденного ребенка, которого нашли в шкафу в московской квартире в июне прошлого года, сообщила журналистам... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:22

2020-11-12T13:22

2020-11-12T13:22

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают женщину в убийстве новорожденного ребенка, которого нашли в шкафу в московской квартире в июне прошлого года, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, в июне 2019 года в шкафу в квартире дома на Широкой улице было обнаружено тело новорождённого без признаков насильственной смерти. Женщина сообщила следствию, что ребёнок родился мертворожденным.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

https://ria.ru/20200902/ubiystvo-1576622213.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия