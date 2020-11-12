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Священники РПЦ умирают от COVID почти ежедневно, заявил епископ

Священники РПЦ умирают от COVID почти ежедневно, заявил епископ

Священники и монашествующие русской православной церкви с октября умирают от коронавируса почти ежедневно, написал в своем Telegram-канале заместитель... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:43

2020-11-12T18:43

2020-11-12T18:43

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Священники и монашествующие русской православной церкви с октября умирают от коронавируса почти ежедневно, написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Он снабдил публикацию списком умерших от коронавируса представителей духовенства Русской церкви."Воскресное поминовение усопших. Священнослужители, умершие от ковида. С октября почти ежедневно. Да, мы на фронте. Да, мы будем нести свою службу пока можем", – написал епископ Савва.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, московская патриархия