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Священники РПЦ умирают от COVID почти ежедневно, заявил епископ
Священники РПЦ умирают от COVID почти ежедневно, заявил епископ
Священники и монашествующие русской православной церкви с октября умирают от коронавируса почти ежедневно, написал в своем Telegram-канале заместитель... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:43
2020-11-12T18:43
2020-11-12T18:43
религия и мировоззрение
религия
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новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Священники и монашествующие русской православной церкви с октября умирают от коронавируса почти ежедневно, написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Он снабдил публикацию списком умерших от коронавируса представителей духовенства Русской церкви."Воскресное поминовение усопших. Священнослужители, умершие от ковида. С октября почти ежедневно. Да, мы на фронте. Да, мы будем нести свою службу пока можем", – написал епископ Савва.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, московская патриархия
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Священники и монашествующие русской православной церкви с октября умирают от коронавируса почти ежедневно, написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Он снабдил публикацию списком умерших от коронавируса представителей духовенства Русской церкви.
"Воскресное поминовение усопших. Священнослужители, умершие от ковида. С октября почти ежедневно. Да, мы на фронте. Да, мы будем нести свою службу пока можем", – написал епископ Савва.