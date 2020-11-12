Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201112/sportploschadki-1584231436.html
Темрезов: к концу года в КЧР появится 35 универсальных спортплощадок
Темрезов: к концу года в КЧР появится 35 универсальных спортплощадок
К концу 2020 года в Карачаево-Черкесии появятся 35 универсальных спортплощадок, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:40
2020-11-12T10:40
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:219:1000:782_1400x0_80_0_0_4abc92e66732a4e45fad55e7b80eede9.jpg
ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. К концу 2020 года в Карачаево-Черкесии появятся 35 универсальных спортплощадок, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Он отметил, что помимо строительства крупных спортивных объектов, в регионе "активно развивается спорт шаговой доступности". "Мы создаем условия, при которых физкультурой и спортом могут заниматься все без исключения. И главное - совсем неподалеку от дома. Эти меры уже позволили в 4 раза увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в КЧР, - с 11% до 44% от общей численности населения республики", - отметил Темрезов.
https://ria.ru/20201109/internet-1583693310.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:125:1000:875_1400x0_80_0_0_7f87cf8586daf49b58a3033767fada7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рашид темрезов

Темрезов: к концу года в КЧР появится 35 универсальных спортплощадок

10:40 12.11.2020
 
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. К концу 2020 года в Карачаево-Черкесии появятся 35 универсальных спортплощадок, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Он отметил, что помимо строительства крупных спортивных объектов, в регионе "активно развивается спорт шаговой доступности".
Роутер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 10:25Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР высокоскоростной интернет получат более ста школ
"Мы создаем условия, при которых физкультурой и спортом могут заниматься все без исключения. И главное - совсем неподалеку от дома. Эти меры уже позволили в 4 раза увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в КЧР, - с 11% до 44% от общей численности населения республики", - отметил Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния