https://ria.ru/20201112/sportploschadki-1584231436.html
Темрезов: к концу года в КЧР появится 35 универсальных спортплощадок
Темрезов: к концу года в КЧР появится 35 универсальных спортплощадок
К концу 2020 года в Карачаево-Черкесии появятся 35 универсальных спортплощадок, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:40
2020-11-12T10:40
2020-11-12T10:40
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 12 ноя – РИА Новости. К концу 2020 года в Карачаево-Черкесии появятся 35 универсальных спортплощадок, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Он отметил, что помимо строительства крупных спортивных объектов, в регионе "активно развивается спорт шаговой доступности". "Мы создаем условия, при которых физкультурой и спортом могут заниматься все без исключения. И главное - совсем неподалеку от дома. Эти меры уже позволили в 4 раза увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в КЧР, - с 11% до 44% от общей численности населения республики", - отметил Темрезов.
https://ria.ru/20201109/internet-1583693310.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов