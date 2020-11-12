Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/sokamernik-1584332458.html
В калининградском СИЗО мужчина предложил сокамернику убить сотрудника ФСБ
В калининградском СИЗО мужчина предложил сокамернику убить сотрудника ФСБ
Мужчина, находящийся в одном из следственных изоляторов Калининграда, предложил сокамернику из мести убить оперативника УФСБ, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:26
2020-11-12T17:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1400x0_80_0_0_13fd277fce5a0222120355496e3c0088.jpg
КАЛИНИНГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в одном из следственных изоляторов Калининграда, предложил сокамернику из мести убить оперативника УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый, 44-летний уроженец Северного Кавказа, находился в следственном изоляторе по обвинению в покушении на незаконное пересечение границы. Желая отомстить одному из оперативных сотрудников регионального управления ФСБ, который вел оперативное сопровождение в расследовании уголовного дела, он предложил одному из подследственных в этом же СИЗО после освобождения убить оперативника. Довести до конца умысел подозреваемому не удалось, поскольку о его намерениях стало известно сотрудникам правоохранительных органов.Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия для закрепления доказательств.
https://ria.ru/20200617/1573042336.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_282:0:3013:2048_1400x0_80_0_0_0a0ffffd04a4130141421776fd2174f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия

В калининградском СИЗО мужчина предложил сокамернику убить сотрудника ФСБ

17:26 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в одном из следственных изоляторов Калининграда, предложил сокамернику из мести убить оперативника УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый, 44-летний уроженец Северного Кавказа, находился в следственном изоляторе по обвинению в покушении на незаконное пересечение границы. Желая отомстить одному из оперативных сотрудников регионального управления ФСБ, который вел оперативное сопровождение в расследовании уголовного дела, он предложил одному из подследственных в этом же СИЗО после освобождения убить оперативника. Довести до конца умысел подозреваемому не удалось, поскольку о его намерениях стало известно сотрудникам правоохранительных органов.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 09:30
Приморца будут судить за убийство сокамерника и инсценировку его суицида

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в приискании соучастников посягательства на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования его деятельности из мести за такую деятельность. Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ", - сказала Гацко.

Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия для закрепления доказательств.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния