В калининградском СИЗО мужчина предложил сокамернику убить сотрудника ФСБ
КАЛИНИНГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в одном из следственных изоляторов Калининграда, предложил сокамернику из мести убить оперативника УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый, 44-летний уроженец Северного Кавказа, находился в следственном изоляторе по обвинению в покушении на незаконное пересечение границы. Желая отомстить одному из оперативных сотрудников регионального управления ФСБ, который вел оперативное сопровождение в расследовании уголовного дела, он предложил одному из подследственных в этом же СИЗО после освобождения убить оперативника. Довести до конца умысел подозреваемому не удалось, поскольку о его намерениях стало известно сотрудникам правоохранительных органов.
"Следственными органами СК РФ по Калининградской области в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в приискании соучастников посягательства на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования его деятельности из мести за такую деятельность. Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ", - сказала Гацко.
Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия для закрепления доказательств.