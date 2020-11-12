https://ria.ru/20201112/sokamernik-1584332458.html

В калининградском СИЗО мужчина предложил сокамернику убить сотрудника ФСБ

В калининградском СИЗО мужчина предложил сокамернику убить сотрудника ФСБ

Мужчина, находящийся в одном из следственных изоляторов Калининграда, предложил сокамернику из мести убить оперативника УФСБ, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:26

2020-11-12T17:26

2020-11-12T17:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в одном из следственных изоляторов Калининграда, предложил сокамернику из мести убить оперативника УФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый, 44-летний уроженец Северного Кавказа, находился в следственном изоляторе по обвинению в покушении на незаконное пересечение границы. Желая отомстить одному из оперативных сотрудников регионального управления ФСБ, который вел оперативное сопровождение в расследовании уголовного дела, он предложил одному из подследственных в этом же СИЗО после освобождения убить оперативника. Довести до конца умысел подозреваемому не удалось, поскольку о его намерениях стало известно сотрудникам правоохранительных органов.Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия для закрепления доказательств.

https://ria.ru/20200617/1573042336.html

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калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия