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https://ria.ru/20201112/radiatsiya-1584367954.html
Ученый рассказал, какую дозу облучения получают пассажиры авиарейсов
Ученый рассказал, какую дозу облучения получают пассажиры авиарейсов
Пассажир авиарейса Москва-Париж подвергается воздействию радиации на уровне 300 мкР/час, в то время как радиация в Чернобыле в настоящее время составляет 60... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:49
2020-11-12T19:54
космос - риа наука
чернобыльская аэс
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажир авиарейса Москва-Париж подвергается воздействию радиации на уровне 300 мкР/час, в то время как радиация в Чернобыле в настоящее время составляет 60 мкР/час, сообщил журналистам в четверг руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики (Росгидромет) Вячеслав Буров.В ходе доклада о солнечной активности ученый отметил, что в 2020 году начался новый цикл, который продлится 10-12 лет. Ожидается, что активность Солнца в этом цикле будет слабой, поэтому большого числа опасных для человека событий не прогнозируется. Тем не менее, в 2024-2025 году прогнозируется пик активности. Буров пояснил, что одним из проявлений солнечной активности является кратковременный рост уровня радиации, которая может негативно влиять на здоровье человека. Особенно заметным повышенный уровень радиации может быть во время перелетов.“Уровень радиации в Чернобыле сейчас 60 мкР/час, в окрестностях Фукусимы - 100 мкР/час, а когда вы летите на самолете Москва-Париж (300 мкР/час - ред.), то есть не высоких широтах, то вы получаете дозу облучения в пять раз больше, чем в Чернобыле и в три раза больше, чем в Фукусиме. Как от нее защититься? Никак, потому что энергия частиц, которая атакует вас, настолько мощная, что никакая бетонная стена от нее не спасет”, - сказал Буров.Ученый отметил, что если попасть в полет во время сильной вспышке на Солнце, то при перелете Москва-Ванкувер, можно получить дозу облучения в размере один миллизиверт. По словам Бурова, при получении информации о таких крупных вспышках на Солнце, авиакомпании принимают решения об отмене рейсов или изменении воздушных коридоров.Он также напомнил, что в ближайшие годы не ожидается значительных вспышек на Солнце. Но такая ситуация сохраняется не всегда, в 2003 году наблюдалось несколько мощных вспышек.По мнению Бурова, необходимо учитывать дозу облучения, которые получают экипажи самолетов. Сейчас такой системы не существует. Ученый полагает, что за 12-15 перелетов, особенно в условиях полярных районов, может превышать годовую норму воздействия на человека. В России эта норма составляет шесть миллизиверт в год.
https://ria.ru/20200807/1575473525.html
https://ria.ru/20201109/aktivnost-1583758455.html
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космос - риа наука, чернобыльская аэс, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

Ученый рассказал, какую дозу облучения получают пассажиры авиарейсов

19:49 12.11.2020 (обновлено: 19:54 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажир авиарейса Москва-Париж подвергается воздействию радиации на уровне 300 мкР/час, в то время как радиация в Чернобыле в настоящее время составляет 60 мкР/час, сообщил журналистам в четверг руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики (Росгидромет) Вячеслав Буров.
В ходе доклада о солнечной активности ученый отметил, что в 2020 году начался новый цикл, который продлится 10-12 лет. Ожидается, что активность Солнца в этом цикле будет слабой, поэтому большого числа опасных для человека событий не прогнозируется. Тем не менее, в 2024-2025 году прогнозируется пик активности. Буров пояснил, что одним из проявлений солнечной активности является кратковременный рост уровня радиации, которая может негативно влиять на здоровье человека. Особенно заметным повышенный уровень радиации может быть во время перелетов.
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“Уровень радиации в Чернобыле сейчас 60 мкР/час, в окрестностях Фукусимы - 100 мкР/час, а когда вы летите на самолете Москва-Париж (300 мкР/час - ред.), то есть не высоких широтах, то вы получаете дозу облучения в пять раз больше, чем в Чернобыле и в три раза больше, чем в Фукусиме. Как от нее защититься? Никак, потому что энергия частиц, которая атакует вас, настолько мощная, что никакая бетонная стена от нее не спасет”, - сказал Буров.
Ученый отметил, что если попасть в полет во время сильной вспышке на Солнце, то при перелете Москва-Ванкувер, можно получить дозу облучения в размере один миллизиверт. По словам Бурова, при получении информации о таких крупных вспышках на Солнце, авиакомпании принимают решения об отмене рейсов или изменении воздушных коридоров.
Он также напомнил, что в ближайшие годы не ожидается значительных вспышек на Солнце. Но такая ситуация сохраняется не всегда, в 2003 году наблюдалось несколько мощных вспышек.
По мнению Бурова, необходимо учитывать дозу облучения, которые получают экипажи самолетов. Сейчас такой системы не существует. Ученый полагает, что за 12-15 перелетов, особенно в условиях полярных районов, может превышать годовую норму воздействия на человека. В России эта норма составляет шесть миллизиверт в год.
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Космос - РИА НаукаЧернобыльская АЭСФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
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