https://ria.ru/20201112/pravedniki-1584369278.html

Адвокат заявил о дискриминации потомков Праведников народов мира

Адвокат заявил о дискриминации потомков Праведников народов мира

Израиль нередко отказывает детям и внукам обладателей почетного звания "Праведников народов мира" в гражданстве и продлении рабочих виз, особенно это касается... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:01

2020-11-12T20:01

2020-11-12T20:01

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Израиль нередко отказывает детям и внукам обладателей почетного звания "Праведников народов мира" в гражданстве и продлении рабочих виз, особенно это касается выходцев из стран постсоветского пространства, заявил РИА Новости старший партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский" Алексей Коваленко.По словам юриста, право потомков Праведников народов мира на израильское гражданство закреплено в законодательстве этой страны. Решение о его выдаче, а также о продлении визы на проживание принимает МВД. Коваленко рассказал историю Сергея Игошина, чья бабушка в 1942 году укрыла от фашистов еврейскую семью. Игошин в Израиле уже шестой год, на родине в Украине у него осталась тетя, которой он помогает, по истечении пятилетней рабочей визы, МВД Израиля отказало ему в продлении. В итоге он был вынужден обратиться к адвокатам."Мы считаем, что дети и внуки спасителей, рисковавших своей жизнью и жизнью своей семьи ради еврейского народа, заслуживают благодарности и памяти. Эти люди не просят ни денег, ни какой либо другой поддержки от государства, почему мы не можем дать им хотя бы минимум – право на легальное пребывание в Израиле и возможность помогать своим родственникам в другой стране? Неужели у сотрудников МВД такая короткая память или они недостаточно информированы о подвигах праведников народов мира? К слову, позиция Яд Вашему полностью совпадает с нашей, а не с позицией МВД", - сказал Коваленко.Адвокат также отметил, что другие категории граждан, например, сиделки или медсестры, проживающие в Израиле для ухода за пациентом, без особых проблем получают продление виз по гуманитарным причинам. Относительно потомков Праведников народов мира, по его словам, необходимо внести изменения в инструкции МВД, ведь за последние несколько лет число случаев отказа в визе и гражданстве им исчисляется десятками."Если МВД может пойти на встречу другим категориям граждан, почему бы им также не дать возможность внукам праведников народов мира работать в Израиле, чтобы помогать своей семье на родине?", - комментирует Коваленко.Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.

https://ria.ru/20200721/1574646720.html

https://ria.ru/20170221/1488496516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, министерство внутренних дел израиля, иерусалим, израиль, украина, в мире