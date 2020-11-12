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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201112/pravedniki-1584369278.html
Адвокат заявил о дискриминации потомков Праведников народов мира
Адвокат заявил о дискриминации потомков Праведников народов мира
Израиль нередко отказывает детям и внукам обладателей почетного звания "Праведников народов мира" в гражданстве и продлении рабочих виз, особенно это касается... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:01
2020-11-12T20:01
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
министерство внутренних дел израиля
иерусалим
израиль
украина
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Израиль нередко отказывает детям и внукам обладателей почетного звания "Праведников народов мира" в гражданстве и продлении рабочих виз, особенно это касается выходцев из стран постсоветского пространства, заявил РИА Новости старший партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский" Алексей Коваленко.По словам юриста, право потомков Праведников народов мира на израильское гражданство закреплено в законодательстве этой страны. Решение о его выдаче, а также о продлении визы на проживание принимает МВД. Коваленко рассказал историю Сергея Игошина, чья бабушка в 1942 году укрыла от фашистов еврейскую семью. Игошин в Израиле уже шестой год, на родине в Украине у него осталась тетя, которой он помогает, по истечении пятилетней рабочей визы, МВД Израиля отказало ему в продлении. В итоге он был вынужден обратиться к адвокатам."Мы считаем, что дети и внуки спасителей, рисковавших своей жизнью и жизнью своей семьи ради еврейского народа, заслуживают благодарности и памяти. Эти люди не просят ни денег, ни какой либо другой поддержки от государства, почему мы не можем дать им хотя бы минимум – право на легальное пребывание в Израиле и возможность помогать своим родственникам в другой стране? Неужели у сотрудников МВД такая короткая память или они недостаточно информированы о подвигах праведников народов мира? К слову, позиция Яд Вашему полностью совпадает с нашей, а не с позицией МВД", - сказал Коваленко.Адвокат также отметил, что другие категории граждан, например, сиделки или медсестры, проживающие в Израиле для ухода за пациентом, без особых проблем получают продление виз по гуманитарным причинам. Относительно потомков Праведников народов мира, по его словам, необходимо внести изменения в инструкции МВД, ведь за последние несколько лет число случаев отказа в визе и гражданстве им исчисляется десятками."Если МВД может пойти на встречу другим категориям граждан, почему бы им также не дать возможность внукам праведников народов мира работать в Израиле, чтобы помогать своей семье на родине?", - комментирует Коваленко.Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.
https://ria.ru/20200721/1574646720.html
https://ria.ru/20170221/1488496516.html
иерусалим
израиль
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новости - религия и мировоззрение, министерство внутренних дел израиля, иерусалим, израиль, украина, в мире

Адвокат заявил о дискриминации потомков Праведников народов мира

20:01 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алия Судакова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Израиль нередко отказывает детям и внукам обладателей почетного звания "Праведников народов мира" в гражданстве и продлении рабочих виз, особенно это касается выходцев из стран постсоветского пространства, заявил РИА Новости старший партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский" Алексей Коваленко.
По словам юриста, право потомков Праведников народов мира на израильское гражданство закреплено в законодательстве этой страны. Решение о его выдаче, а также о продлении визы на проживание принимает МВД. Коваленко рассказал историю Сергея Игошина, чья бабушка в 1942 году укрыла от фашистов еврейскую семью. Игошин в Израиле уже шестой год, на родине в Украине у него осталась тетя, которой он помогает, по истечении пятилетней рабочей визы, МВД Израиля отказало ему в продлении. В итоге он был вынужден обратиться к адвокатам.
Почетный гражданин Суражского района Мария Теребилова - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 13:24Религия и мировоззрение
Умерла одна из четырех российских "Праведников народов мира"
"Мы считаем, что дети и внуки спасителей, рисковавших своей жизнью и жизнью своей семьи ради еврейского народа, заслуживают благодарности и памяти. Эти люди не просят ни денег, ни какой либо другой поддержки от государства, почему мы не можем дать им хотя бы минимум – право на легальное пребывание в Израиле и возможность помогать своим родственникам в другой стране? Неужели у сотрудников МВД такая короткая память или они недостаточно информированы о подвигах праведников народов мира? К слову, позиция Яд Вашему полностью совпадает с нашей, а не с позицией МВД", - сказал Коваленко.
Адвокат также отметил, что другие категории граждан, например, сиделки или медсестры, проживающие в Израиле для ухода за пациентом, без особых проблем получают продление виз по гуманитарным причинам. Относительно потомков Праведников народов мира, по его словам, необходимо внести изменения в инструкции МВД, ведь за последние несколько лет число случаев отказа в визе и гражданстве им исчисляется десятками.
"Если МВД может пойти на встречу другим категориям граждан, почему бы им также не дать возможность внукам праведников народов мира работать в Израиле, чтобы помогать своей семье на родине?", - комментирует Коваленко.
Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.
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21 февраля 2017, 14:28Религия и мировоззрение
РЕК призвал отмечать подвиг Праведников народов мира наградами РФ
 
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