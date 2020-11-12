https://ria.ru/20201112/pozhar-1584369150.html

Рязанские власти проверят все торговые центры после пожара в "М5 Молл"

Рязанские власти проверят все торговые центры после пожара в "М5 Молл"

По поручению губернатора региона Николая Любимова будет проверена пожарная безопасность всех торговых центров в Рязанской области после пожара в ТЦ "M5 Молл",... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:00

2020-11-12T20:00

2020-11-12T20:36

пожар в тц в рязани

николай любимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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БРЯНСК, 12 ноя - РИА Новости. По поручению губернатора региона Николая Любимова будет проверена пожарная безопасность всех торговых центров в Рязанской области после пожара в ТЦ "M5 Молл", сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Денис Арапов."Проверка пожарного состояния всех торговых центров в Рязанской области будет проведена по поручению губернатора после пожара в ТЦ "М5 Молл", - сказал собеседник.Пожар в торговом центре "М5 Молл" в Рязани произошел вечером в четверг. По данным МЧС, загорелась кровля здания. Позднее сообщалось о локализации пожара на площади 500 "квадратов", обрушилась стена с фасадной части. В 19.00 пожар ликвидирован. По данным областного правительства, погибших и пострадавших нет."Счастье, что никто не пострадал и оперативно была проведена эвакуация. Но очень плохо, что возгорание в торговом центре вообще стало возможным. В причинах произошедшего предстоит самым тщательным образом разобраться. И контрольные мероприятия по другим объектам должны быть проведены в кратчайшие срок", - приводит пресс-служба слова губернатора Николая Любимова.

https://ria.ru/20201112/evakuatsiya-1584368766.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в тц в рязани, николай любимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия