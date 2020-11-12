https://ria.ru/20201112/pozhar-1584361162.html
В Рязани ликвидировали пожар в ТЦ
В Рязани ликвидировали пожар в ТЦ
Крупный пожар в торговом центре в Рязани ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:11
2020-11-12T19:11
2020-11-12T19:21
пожар в тц в рязани
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязань
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре в Рязани ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось об обрушении стены с фасадной части здания при пожаре.
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рязань
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в тц в рязани, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия