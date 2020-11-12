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В Рязани ликвидировали пожар в ТЦ

В Рязани ликвидировали пожар в ТЦ

Крупный пожар в торговом центре в Рязани ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:11

2020-11-12T19:11

2020-11-12T19:21

пожар в тц в рязани

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязань

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре в Рязани ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось об обрушении стены с фасадной части здания при пожаре.

россия

рязань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в тц в рязани, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия