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В Подмосковье три человека погибли во время пожара
В Подмосковье три человека погибли во время пожара
Три человека погибли, еще один пострадал в четверг при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:11
2020-11-12T15:11
2020-11-12T16:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в четверг при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Выживший в пожаре – тоже ребенок, его отправили в центральную районную больницу. Состояние пока неизвестно.Позднее представитель ведомства добавил, что, по уточненным данным, очаг пожара находился в квартире на восьмом этаже. В 15.15 возгорание полностью ликвидировано на площади три квадратных метра.Проверку после пожара начала подмосковная прокуратура, в ходе нее будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. "Проведение проверочных мероприятий поручено Балашихинской городской прокуратуре и поставлено в прокуратуре Московской области на контроль", - говорится в релизе ведомства.
россия
балашиха
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, балашиха, происшествия