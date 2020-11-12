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В Подмосковье три человека погибли во время пожара
В Подмосковье три человека погибли во время пожара
Три человека погибли, еще один пострадал в четверг при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:11
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в четверг при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Выживший в пожаре – тоже ребенок, его отправили в центральную районную больницу. Состояние пока неизвестно.Позднее представитель ведомства добавил, что, по уточненным данным, очаг пожара находился в квартире на восьмом этаже. В 15.15 возгорание полностью ликвидировано на площади три квадратных метра.Проверку после пожара начала подмосковная прокуратура, в ходе нее будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. "Проведение проверочных мероприятий поручено Балашихинской городской прокуратуре и поставлено в прокуратуре Московской области на контроль", - говорится в релизе ведомства.
россия
балашиха
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, балашиха, происшествия

В Подмосковье три человека погибли во время пожара

15:11 12.11.2020 (обновлено: 16:00 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в четверг при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В результате возгорания на лоджии в жилом доме на улице Чистопольская пострадали четыре человека, из них трое погибли. Среди погибших два ребенка и один взрослый", - сказал собеседник агентства.

© Фото : МЧС РФ по Московской областиНа месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе
На месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : МЧС РФ по Московской области
На месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе
Выживший в пожаре – тоже ребенок, его отправили в центральную районную больницу. Состояние пока неизвестно.
Позднее представитель ведомства добавил, что, по уточненным данным, очаг пожара находился в квартире на восьмом этаже. В 15.15 возгорание полностью ликвидировано на площади три квадратных метра.
Проверку после пожара начала подмосковная прокуратура, в ходе нее будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. "Проведение проверочных мероприятий поручено Балашихинской городской прокуратуре и поставлено в прокуратуре Московской области на контроль", - говорится в релизе ведомства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияБалашихаПроисшествия
 
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