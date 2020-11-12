https://ria.ru/20201112/pozhar-1584299099.html

В Подмосковье три человека погибли во время пожара

В Подмосковье три человека погибли во время пожара

Три человека погибли, еще один пострадал в четверг при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:11

2020-11-12T15:11

2020-11-12T16:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

балашиха

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_01bc07379df24e9a15264063bd17afd8.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в четверг при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Выживший в пожаре – тоже ребенок, его отправили в центральную районную больницу. Состояние пока неизвестно.Позднее представитель ведомства добавил, что, по уточненным данным, очаг пожара находился в квартире на восьмом этаже. В 15.15 возгорание полностью ликвидировано на площади три квадратных метра.Проверку после пожара начала подмосковная прокуратура, в ходе нее будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. "Проведение проверочных мероприятий поручено Балашихинской городской прокуратуре и поставлено в прокуратуре Московской области на контроль", - говорится в релизе ведомства.

россия

балашиха

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, балашиха, происшествия