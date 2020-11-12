Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/pozhar-1584230743.html
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли в ночь на четверг при пожаре в доме в городе Вольске Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:36
2020-11-12T11:09
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
вольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584236459_0:185:1280:905_1400x0_80_0_0_7b909e9bb780ed39e3ec91ded694ed07.jpg
САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в ночь на четверг при пожаре в доме в городе Вольске Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, около 2.00 (1.00 мск) житель Вольска заметил возгорание в доме напротив, где жил его 45-летний брат с сожительницей.По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания и личности погибших женщин.
https://ria.ru/20201112/pozhar-1584209822.html
саратовская область
вольск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584236459_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_686ca913576b8d8c9f29bf75d99f91fc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, вольск, происшествия

В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

10:36 12.11.2020 (обновлено: 11:09 12.11.2020)
 
© Фото : СУ СКР по Саратовской областиНа месте пожара в частном доме в Вольске, Саратовская область
На месте пожара в частном доме в Вольске, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : СУ СКР по Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в ночь на четверг при пожаре в доме в городе Вольске Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, около 2.00 (1.00 мск) житель Вольска заметил возгорание в доме напротив, где жил его 45-летний брат с сожительницей.
Пожар на складе в Леснорядском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
05:55
Спасатели потушили пожар на складе в Москве
"Прибывшие по вызову пожарные локализовали возгорание. После тушения огня в доме неподалеку от входа обнаружены тела двух женщин, в одной из комнат на диване обнаружено тело 45-летнего хозяина домовладения… Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на телах погибших не обнаружено. Очаг возгорания располагался в жилой комнате", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания и личности погибших женщин.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьВольскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
Лента новостейМолния