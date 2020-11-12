https://ria.ru/20201112/pozhar-1584230743.html
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли в ночь на четверг при пожаре в доме в городе Вольске Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:36
2020-11-12T10:36
2020-11-12T11:09
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
вольск
происшествия
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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в ночь на четверг при пожаре в доме в городе Вольске Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, около 2.00 (1.00 мск) житель Вольска заметил возгорание в доме напротив, где жил его 45-летний брат с сожительницей.По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины возгорания и личности погибших женщин.
https://ria.ru/20201112/pozhar-1584209822.html
саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, вольск, происшествия