https://ria.ru/20201112/pozhar-1584206175.html
В Москве загорелись два этажа склада
В Москве загорелись два этажа склада
Два этажа склада горят на площади 100 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:43
2020-11-12T02:43
2020-11-12T02:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два этажа склада горят на площади 100 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы.Сообщение о пожаре по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7 поступило ночью в четверг."Происходит возгорание на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания. Общая площадь пожара около 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения."Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в ведомстве. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20201109/pozhar-1583674561.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия