https://ria.ru/20201112/pozhar-1584206175.html

В Москве загорелись два этажа склада

В Москве загорелись два этажа склада

Два этажа склада горят на площади 100 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:43

2020-11-12T02:43

2020-11-12T02:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два этажа склада горят на площади 100 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы.Сообщение о пожаре по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7 поступило ночью в четверг."Происходит возгорание на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания. Общая площадь пожара около 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения."Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в ведомстве. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20201109/pozhar-1583674561.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия