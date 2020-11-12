https://ria.ru/20201112/politseyskie-1584237867.html

Более 30 полицейских получили ранения на марше националистов в Варшаве

Более 30 полицейских получили ранения на марше националистов в Варшаве

Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:13

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ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного коменданта полиции Варшавы Сильвестр Марчак."Вчера было ранено 35 полицейских", - сказал Марчек.Он уточнил, что некоторые полицейские ранены серьезно, в частности, получили ранения глаз и головы.В среду в Варшаве прошел "Марш независимости", организованный движениями националистического толка. Марш прошел, несмотря на запрет властей Варшавы, подтвержденный двумя судебными инстанциями. В ходе марша его участники нападали на полицейских, бросали в них камни и петарды, подожгли квартиру в доме по пути своего следования, возле Национального стадиона, где функционирует временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, блокировали проезд для машин скорой помощи. Полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.

https://ria.ru/20201111/varshava-1584178427.html

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Националисты с файерами и флагами прошли по улицам Варшавы в честь Дня независимости Польские националисты проводят в Варшаве традиционный марш по случаю Дня независимости 2020-11-12T11:13 true PT0M40S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, варшава, в мире