https://ria.ru/20201112/politseyskie-1584237867.html
Более 30 полицейских получили ранения на марше националистов в Варшаве
Более 30 полицейских получили ранения на марше националистов в Варшаве
Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:13
2020-11-12T11:13
2020-11-12T11:13
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584184222_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_7a763bb4191dfd4257a457ce3ffc98d5.jpg
ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного коменданта полиции Варшавы Сильвестр Марчак."Вчера было ранено 35 полицейских", - сказал Марчек.Он уточнил, что некоторые полицейские ранены серьезно, в частности, получили ранения глаз и головы.В среду в Варшаве прошел "Марш независимости", организованный движениями националистического толка. Марш прошел, несмотря на запрет властей Варшавы, подтвержденный двумя судебными инстанциями. В ходе марша его участники нападали на полицейских, бросали в них камни и петарды, подожгли квартиру в доме по пути своего следования, возле Национального стадиона, где функционирует временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, блокировали проезд для машин скорой помощи. Полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.
https://ria.ru/20201111/varshava-1584178427.html
польша
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584184222_267:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_f15c5846e81f540e13a8818b8d9da58e.jpg
Националисты с файерами и флагами прошли по улицам Варшавы в честь Дня независимости
Польские националисты проводят в Варшаве традиционный марш по случаю Дня независимости
2020-11-12T11:13
true
PT0M40S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, в мире
ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости.
Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного коменданта полиции Варшавы
Сильвестр Марчак.
"Вчера было ранено 35 полицейских", - сказал Марчек.
Он уточнил, что некоторые полицейские ранены серьезно, в частности, получили ранения глаз и головы.
В среду в Варшаве прошел "Марш независимости", организованный движениями националистического толка. Марш прошел, несмотря на запрет властей Варшавы, подтвержденный двумя судебными инстанциями. В ходе марша его участники нападали на полицейских, бросали в них камни и петарды, подожгли квартиру в доме по пути своего следования, возле Национального стадиона, где функционирует временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, блокировали проезд для машин скорой помощи. Полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.