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Более 30 полицейских получили ранения на марше националистов в Варшаве
Более 30 полицейских получили ранения на марше националистов в Варшаве
Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:13
2020-11-12T11:13
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного коменданта полиции Варшавы Сильвестр Марчак."Вчера было ранено 35 полицейских", - сказал Марчек.Он уточнил, что некоторые полицейские ранены серьезно, в частности, получили ранения глаз и головы.В среду в Варшаве прошел "Марш независимости", организованный движениями националистического толка. Марш прошел, несмотря на запрет властей Варшавы, подтвержденный двумя судебными инстанциями. В ходе марша его участники нападали на полицейских, бросали в них камни и петарды, подожгли квартиру в доме по пути своего следования, возле Национального стадиона, где функционирует временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, блокировали проезд для машин скорой помощи. Полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.
https://ria.ru/20201111/varshava-1584178427.html
польша
варшава
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Националисты с файерами и флагами прошли по улицам Варшавы в честь Дня независимости
Польские националисты проводят в Варшаве традиционный марш по случаю Дня независимости
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польша, варшава, в мире

Более 30 полицейских получили ранения на марше националистов в Варшаве

11:13 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтолкновения полиции с участниками традиционного марша в Варшаве, организованного организациями националистов, по случаю Дня независимости Польши
Столкновения полиции с участниками традиционного марша в Варшаве, организованного организациями националистов, по случаю Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 полицейских были ранены в ходе марша националистов в среду в польской столице, сообщил журналистам в четверг официальный представитель главного коменданта полиции Варшавы Сильвестр Марчак.
"Вчера было ранено 35 полицейских", - сказал Марчек.
Он уточнил, что некоторые полицейские ранены серьезно, в частности, получили ранения глаз и головы.
В среду в Варшаве прошел "Марш независимости", организованный движениями националистического толка. Марш прошел, несмотря на запрет властей Варшавы, подтвержденный двумя судебными инстанциями. В ходе марша его участники нападали на полицейских, бросали в них камни и петарды, подожгли квартиру в доме по пути своего следования, возле Национального стадиона, где функционирует временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, блокировали проезд для машин скорой помощи. Полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.
Участники традиционного марша в Варшаве, организованного организациями националистов, по случаю Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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