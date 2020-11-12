https://ria.ru/20201112/pogoda-1584212789.html
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 3 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:49
2020-11-12T07:49
2020-11-12T07:49
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество