https://ria.ru/20201112/pogoda-1584212789.html

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг

Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 3 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T07:49

2020-11-12T07:49

2020-11-12T07:49

михаил леус

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579172515_0:394:2938:2047_1400x0_80_0_0_f0d873e918886af86911a3f97d29d89f.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество