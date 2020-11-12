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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 3 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:49
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михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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михаил леус, москва, общество

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг

07:49 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДетская площадка в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Детская площадка в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется лишь до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, без осадков. Днем плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ожидается западный ветер 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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