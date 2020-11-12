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Эксперты рассказали, часто ли россияне выбирают путешествие в плацкарте

Эксперты рассказали, часто ли россияне выбирают путешествие в плацкарте

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они выбирают путешествие в плацкарте, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:58

2020-11-12T10:58

2020-11-12T10:58

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они выбирают путешествие в плацкарте, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что почти половина из них (45 процентов) всегда выбирают плацкартные вагоны, а еще 44 процента делают это изредка. Остальные предпочитают купе или СВ. Экономия – главная причина симпатии к плацкартным вагонам. Об этом сказали 68 процентов туристов. Лишь четверть заметили, что "просто любят" такой вариант поездок. Каждый десятый признался, что ему нравится особая атмосфера этих вагонов.Некоторые выбирают плацкарт, потому что любят общаться с попутчиками — так ответили девять процентов пассажиров. Каждый пятнадцатый пользователь сказал, что привык к подобным путешествиям, а 14 процентов отметили, что им на самом деле все равно, в каком вагоне ехать. Несколько человек сказали, что "так безопаснее и надежнее, ведь все пассажиры на виду".Современные плацкартные вагоны нравятся 55 процентам опрошенных. А прототип нового, который был представлен недавно, впечатлил 94 процента пользователей. Особенно путешественников радуют дополнительные розетки и свет (их отметил 51 процент туристов), большое пространство (46 процентов) и увеличившаяся длина полок (43 процента). Более трети туристов остались довольны дополнительными перегородками и шторками.

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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