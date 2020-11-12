Жители Ингушетии получили 2,5 года за торговлю оружием
НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы двух местных жителей, обвиняемых в том, что они продавали оружие, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в апреле 2018 года двое жителей селения Экажево разработали схему реализации оружия и боеприпасов посредством "закладок", которая исключала контакт закладчика с покупателями.
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По данным следователей, обвиняемые за 31 тысячу рублей продали сотруднику полиции, выступавшему в качестве покупателя в рамках проверочной закупки, сигнальный пистолет, переделанный самодельным способом в боевой, с магазином и восемью патронами. Покупатель забрал оружие из закладки возле школы в Назрани.
Впоследствии, мужчины произвели очередную закладку оружия и патронов, предварительно получив от покупателя 40 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками полиции.
"Приговором Магасского районного суда они признаны виновными по статье "Незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору" УК РФ и им назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.