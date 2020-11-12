https://ria.ru/20201112/oruzhie-1584387395.html

Жители Ингушетии получили 2,5 года за торговлю оружием

Жители Ингушетии получили 2,5 года за торговлю оружием

Суд в Ингушетии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы двух местных жителей, обвиняемых в том, что они продавали оружие, сообщает прокуратура... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:39

2020-11-12T22:39

2020-11-12T22:39

россия

республика ингушетия

назрань

происшествия

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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы двух местных жителей, обвиняемых в том, что они продавали оружие, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, в апреле 2018 года двое жителей селения Экажево разработали схему реализации оружия и боеприпасов посредством "закладок", которая исключала контакт закладчика с покупателями.По данным следователей, обвиняемые за 31 тысячу рублей продали сотруднику полиции, выступавшему в качестве покупателя в рамках проверочной закупки, сигнальный пистолет, переделанный самодельным способом в боевой, с магазином и восемью патронами. Покупатель забрал оружие из закладки возле школы в Назрани.Впоследствии, мужчины произвели очередную закладку оружия и патронов, предварительно получив от покупателя 40 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582250359.html

https://ria.ru/20200708/1574068066.html

россия

республика ингушетия

назрань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика ингушетия, назрань, происшествия