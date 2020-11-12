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Жители Ингушетии получили 2,5 года за торговлю оружием
Жители Ингушетии получили 2,5 года за торговлю оружием
Суд в Ингушетии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы двух местных жителей, обвиняемых в том, что они продавали оружие, сообщает прокуратура... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:39
2020-11-12T22:39
россия
республика ингушетия
назрань
происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы двух местных жителей, обвиняемых в том, что они продавали оружие, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, в апреле 2018 года двое жителей селения Экажево разработали схему реализации оружия и боеприпасов посредством "закладок", которая исключала контакт закладчика с покупателями.По данным следователей, обвиняемые за 31 тысячу рублей продали сотруднику полиции, выступавшему в качестве покупателя в рамках проверочной закупки, сигнальный пистолет, переделанный самодельным способом в боевой, с магазином и восемью патронами. Покупатель забрал оружие из закладки возле школы в Назрани.Впоследствии, мужчины произвели очередную закладку оружия и патронов, предварительно получив от покупателя 40 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками полиции.
https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582250359.html
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россия
республика ингушетия
назрань
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россия, республика ингушетия, назрань, происшествия

Жители Ингушетии получили 2,5 года за торговлю оружием

22:39 12.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы двух местных жителей, обвиняемых в том, что они продавали оружие, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в апреле 2018 года двое жителей селения Экажево разработали схему реализации оружия и боеприпасов посредством "закладок", которая исключала контакт закладчика с покупателями.
В Чечне перекрыли канал незаконного оборота оружия. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 12:20
В Чечне пресекли канал незаконной торговли оружием
По данным следователей, обвиняемые за 31 тысячу рублей продали сотруднику полиции, выступавшему в качестве покупателя в рамках проверочной закупки, сигнальный пистолет, переделанный самодельным способом в боевой, с магазином и восемью патронами. Покупатель забрал оружие из закладки возле школы в Назрани.
Впоследствии, мужчины произвели очередную закладку оружия и патронов, предварительно получив от покупателя 40 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

"Приговором Магасского районного суда они признаны виновными по статье "Незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору" УК РФ и им назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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