https://ria.ru/20201112/okhotniki-1584333889.html

На туристическом сайте Пермского края появится раздел для любителей охоты

На туристическом сайте Пермского края появится раздел для любителей охоты

Власти Пермского края откроют на сайте официального туристического портала региона раздел, посвященный охотничьему туризму, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:32

2020-11-12T17:32

2020-11-12T17:32

туризм

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Пермского края откроют на сайте официального туристического портала региона раздел, посвященный охотничьему туризму, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание с охотпользователями, на котором обсуждался вопрос организации охотничьего туризма. По словам Махонина, это одно из перспективных направлений экономики, поскольку регион богат на крупного и мелкого зверя, а "численность отдельных видов необходимо регулировать".Как добавляют в пресс-службе губернатора, Махонин дал поручение создать раздел на трех языках: русском, английском и немецком, чтобы учитывать "тесные связи с представителями Германии и Австрии – немецкоговорящей части европейцев".По данным пресс-службы губернатора, Махонин также поручил Агентству по туризму и молодежной политике Пермского края совместно с региональным министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии подготовить предложения по совершенствованию законодательства, которые бы упрощали развитие охотничьего туризма. Как уточнили в пресс-службе губернатора, в их числе – поправки по оформлению ввоза и хранения личного оружия, регистрации иностранцев, выдаче разрешений на вывоз и отправку трофеев за границу.По данным Минприроды Пермского края, всего на территории региона сегодня зарегистрированы 206 охотхозяйств, из которых на данный момент охотничьим туризмом занимаются всего два. В пресс-службе губернатора отметили, что для развития направления Махонин дал поручение профильным ведомствам организовать встречи представителей охотхозяйств с туроператорам и лесозаготовителями, а также организовать дополнительное информирование управляющих охотничьими угодьями о мерах государственной поддержки предпринимателей.

https://ria.ru/20201105/remont-1583256560.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, дмитрий махонин, пермский край