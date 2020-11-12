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На туристическом сайте Пермского края появится раздел для любителей охоты
На туристическом сайте Пермского края появится раздел для любителей охоты
Власти Пермского края откроют на сайте официального туристического портала региона раздел, посвященный охотничьему туризму, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:32
2020-11-12T17:32
туризм
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Пермского края откроют на сайте официального туристического портала региона раздел, посвященный охотничьему туризму, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание с охотпользователями, на котором обсуждался вопрос организации охотничьего туризма. По словам Махонина, это одно из перспективных направлений экономики, поскольку регион богат на крупного и мелкого зверя, а "численность отдельных видов необходимо регулировать".Как добавляют в пресс-службе губернатора, Махонин дал поручение создать раздел на трех языках: русском, английском и немецком, чтобы учитывать "тесные связи с представителями Германии и Австрии – немецкоговорящей части европейцев".По данным пресс-службы губернатора, Махонин также поручил Агентству по туризму и молодежной политике Пермского края совместно с региональным министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии подготовить предложения по совершенствованию законодательства, которые бы упрощали развитие охотничьего туризма. Как уточнили в пресс-службе губернатора, в их числе – поправки по оформлению ввоза и хранения личного оружия, регистрации иностранцев, выдаче разрешений на вывоз и отправку трофеев за границу.По данным Минприроды Пермского края, всего на территории региона сегодня зарегистрированы 206 охотхозяйств, из которых на данный момент охотничьим туризмом занимаются всего два. В пресс-службе губернатора отметили, что для развития направления Махонин дал поручение профильным ведомствам организовать встречи представителей охотхозяйств с туроператорам и лесозаготовителями, а также организовать дополнительное информирование управляющих охотничьими угодьями о мерах государственной поддержки предпринимателей.
https://ria.ru/20201105/remont-1583256560.html
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туризм, дмитрий махонин, пермский край

На туристическом сайте Пермского края появится раздел для любителей охоты

17:32 12.11.2020
 
© Depositphotos / RodimovPavelОхотники в лесу
Охотники в лесу - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / RodimovPavel
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ПЕРМЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Пермского края откроют на сайте официального туристического портала региона раздел, посвященный охотничьему туризму, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание с охотпользователями, на котором обсуждался вопрос организации охотничьего туризма. По словам Махонина, это одно из перспективных направлений экономики, поскольку регион богат на крупного и мелкого зверя, а "численность отдельных видов необходимо регулировать".
Как добавляют в пресс-службе губернатора, Махонин дал поручение создать раздел на трех языках: русском, английском и немецком, чтобы учитывать "тесные связи с представителями Германии и Австрии – немецкоговорящей части европейцев".
По данным пресс-службы губернатора, Махонин также поручил Агентству по туризму и молодежной политике Пермского края совместно с региональным министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии подготовить предложения по совершенствованию законодательства, которые бы упрощали развитие охотничьего туризма. Как уточнили в пресс-службе губернатора, в их числе – поправки по оформлению ввоза и хранения личного оружия, регистрации иностранцев, выдаче разрешений на вывоз и отправку трофеев за границу.
По данным Минприроды Пермского края, всего на территории региона сегодня зарегистрированы 206 охотхозяйств, из которых на данный момент охотничьим туризмом занимаются всего два.
В пресс-службе губернатора отметили, что для развития направления Махонин дал поручение профильным ведомствам организовать встречи представителей охотхозяйств с туроператорам и лесозаготовителями, а также организовать дополнительное информирование управляющих охотничьими угодьями о мерах государственной поддержки предпринимателей.
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ТуризмДмитрий МахонинПермский край
 
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