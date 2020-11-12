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https://ria.ru/20201112/odnoklassniki-1584255977.html
Одноклассники возобновили работу ленты новостей о коронавирусе
Одноклассники возобновили работу ленты новостей о коронавирусе
Одноклассники запустили проект "COVID-19: Вместе — не страшно!" с полезными сервисами и контентом для пользователей на самоизоляции. Одновременно с этим ОК... РИА Новости, 12.11.2020
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одноклассники
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Одноклассники запустили проект "COVID-19: Вместе — не страшно!" с полезными сервисами и контентом для пользователей на самоизоляции. Одновременно с этим ОК возобновили работу ленты новостей о COVID-19 в разделе "Рекомендации". В ней можно найти проверенную информацию из федеральных и региональных СМИ, а также из официальных источников — Министерства здравоохранения и портала СтопКоронавирус.РФ.В проекте "Вместе — не страшно!" собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в "Спортзале онлайн". На странице "COVID-19: Вместе — не страшно!" также организован специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. В частности, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе "ОК.Бизнес".С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран.
https://ria.ru/20201111/odnoklassniki-1584075068.html
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одноклассники

Одноклассники возобновили работу ленты новостей о коронавирусе

12:21 12.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске в книжном магазине в Екатеринбурге
Мужчина в защитной маске в книжном магазине в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Одноклассники запустили проект "COVID-19: Вместе — не страшно!" с полезными сервисами и контентом для пользователей на самоизоляции. Одновременно с этим ОК возобновили работу ленты новостей о COVID-19 в разделе "Рекомендации".
В ней можно найти проверенную информацию из федеральных и региональных СМИ, а также из официальных источников — Министерства здравоохранения и портала СтопКоронавирус.РФ.
В проекте "Вместе — не страшно!" собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в "Спортзале онлайн".
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 12:31
Одноклассники присоединились к Дню борьбы с кибербуллингом
На странице "COVID-19: Вместе — не страшно!" также организован специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. В частности, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе "ОК.Бизнес".
С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран.
 
Одноклассники
 
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