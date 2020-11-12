https://ria.ru/20201112/odnoklassniki-1584255977.html

Одноклассники возобновили работу ленты новостей о коронавирусе

Одноклассники возобновили работу ленты новостей о коронавирусе

Одноклассники запустили проект "COVID-19: Вместе — не страшно!" с полезными сервисами и контентом для пользователей на самоизоляции. Одновременно с этим ОК... РИА Новости, 12.11.2020

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одноклассники

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Одноклассники запустили проект "COVID-19: Вместе — не страшно!" с полезными сервисами и контентом для пользователей на самоизоляции. Одновременно с этим ОК возобновили работу ленты новостей о COVID-19 в разделе "Рекомендации". В ней можно найти проверенную информацию из федеральных и региональных СМИ, а также из официальных источников — Министерства здравоохранения и портала СтопКоронавирус.РФ.В проекте "Вместе — не страшно!" собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в "Спортзале онлайн". На странице "COVID-19: Вместе — не страшно!" также организован специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. В частности, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе "ОК.Бизнес".С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран.

https://ria.ru/20201111/odnoklassniki-1584075068.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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