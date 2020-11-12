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Липецкая область
https://ria.ru/20201112/oborudovanie-1584281405.html
Липецкие лаборатории получили от бизнеса диагностическое оборудование
Липецкие лаборатории получили от бизнеса диагностическое оборудование
Комплексы современного медицинского оборудования для повышения эффективности диагностики COVID-19 у пациентов передали учреждениям здравоохранения Липецкой... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:01
2020-11-12T14:01
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Комплексы современного медицинского оборудования для повышения эффективности диагностики COVID-19 у пациентов передали учреждениям здравоохранения Липецкой области представители двух региональных компаний, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Получателями оборудования и расходных материалов для исследований тестов на коронавирус стали центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области и лаборатория областного кожно-венерологического диспансера. Теперь их лаборатории оснащены станциями, которые максимально автоматизируют обработку взятых у пациентов образцов. Стоимость одного медкомплекса составила 10 миллионов рублей."В условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции поддержка региона социально ответственным бизнесом особенно важна", - прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что благодаря новым приборам при проведении ПЦР – тестов выделение и очистка 96 образцов производится всего за 15-30 минут. Это не только в полтора два раза повышает производительность лаборатории, но и уменьшает риск выдачи ошибочных результатов из-за человеческого фактора.
https://ria.ru/20201111/bolnitsa-1584089366.html
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353
60
игорь артамонов

Липецкие лаборатории получили от бизнеса диагностическое оборудование

14:01 12.11.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиСтанция для проведения ПЦР-тестов
Станция для проведения ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Комплексы современного медицинского оборудования для повышения эффективности диагностики COVID-19 у пациентов передали учреждениям здравоохранения Липецкой области представители двух региональных компаний, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Получателями оборудования и расходных материалов для исследований тестов на коронавирус стали центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области и лаборатория областного кожно-венерологического диспансера. Теперь их лаборатории оснащены станциями, которые максимально автоматизируют обработку взятых у пациентов образцов. Стоимость одного медкомплекса составила 10 миллионов рублей.
Открытие обновленного хирургического отделения Хлевенской больницы в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 13:32Липецкая область
Хирургический корпус открыли в хлевенской больнице Липецкой области
"В условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции поддержка региона социально ответственным бизнесом особенно важна", - прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что благодаря новым приборам при проведении ПЦР – тестов выделение и очистка 96 образцов производится всего за 15-30 минут. Это не только в полтора два раза повышает производительность лаборатории, но и уменьшает риск выдачи ошибочных результатов из-за человеческого фактора.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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