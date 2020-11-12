https://ria.ru/20201112/oborudovanie-1584281405.html

Липецкие лаборатории получили от бизнеса диагностическое оборудование

Липецкие лаборатории получили от бизнеса диагностическое оборудование

Комплексы современного медицинского оборудования для повышения эффективности диагностики COVID-19 у пациентов передали учреждениям здравоохранения Липецкой... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:01

2020-11-12T14:01

2020-11-12T14:01

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Комплексы современного медицинского оборудования для повышения эффективности диагностики COVID-19 у пациентов передали учреждениям здравоохранения Липецкой области представители двух региональных компаний, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Получателями оборудования и расходных материалов для исследований тестов на коронавирус стали центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области и лаборатория областного кожно-венерологического диспансера. Теперь их лаборатории оснащены станциями, которые максимально автоматизируют обработку взятых у пациентов образцов. Стоимость одного медкомплекса составила 10 миллионов рублей."В условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции поддержка региона социально ответственным бизнесом особенно важна", - прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что благодаря новым приборам при проведении ПЦР – тестов выделение и очистка 96 образцов производится всего за 15-30 минут. Это не только в полтора два раза повышает производительность лаборатории, но и уменьшает риск выдачи ошибочных результатов из-за человеческого фактора.

https://ria.ru/20201111/bolnitsa-1584089366.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов