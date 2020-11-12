В УрФО оценили идею объединения Курганской области с другими регионами
13:40 12.11.2020 (обновлено: 14:02 12.11.2020)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Вопрос об объединении Курганской области с другим регионом Уральского федерального округа не рассматривается, сообщил журналистам новый полпред в УрФО Владимир Якушев.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Владимира Якушева от должности министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе.
"В повестке этого вопроса точно нет", - сказал Якушев в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном объединении Курганской области с другим субъектом УрФО.
Полпред добавил, что все начинания предыдущего полпреда Николая Цуканова будут продолжены.
"Моя работа на всех предыдущих постах четко показывала, что для меня принцип преемственности – это очень важно. Поэтому все, что Николай Николаевич (Цуканов – ред.) здесь начал, будет продолжено. Мы вчера уже предметно прошли по всем проектам, предметно обо всем поговорили. За то время, которое Николай Николаевич проработал здесь полномочным представителем, сделано очень много. Он, действительно, очень беспокойный человек в хорошем смысле этого слова. Я знаю, насколько активно он лоббировал интересы субъектов Уральского федерального округа. Это будет продолжено", - отметил Якушев.
Он подчеркнул, что будет выступать лоббистом всех субъектов, входящих в Уральский федеральный округ.
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"Да, у нас есть субъекты, которые сильнее. Есть субъекты, где ситуация несколько сложнее. Но нам важно сделать, чтобы независимо от того, где проживают люди, в каком субъекте, в каком населенном пункте, они четко должны ощущать нашу работу: от всех уровней власти, от бизнеса, который там находится, от общественных объединений, от гражданского общества", - заключил полпред.
Объединять субъекты "тюменской матрешки", в которую входят Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, не нужно, в отношениях этих субъектов сложилась определенная культура, и люди к ней привыкли, заявил Владимир Якушев.
"Что касается вопроса об объединении субъектов, я вас прошу: давайте эту тему поднимать не будем. Никаких решений не принято. Никаких задач не поставлено. Сегодня у нас все, что касается субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, – каждый из них самостоятельный субъект с конституционным набором прав. Есть так называемая "тюменская матрешка". Там действительно своя специфика… Три губернатора подписали это соглашение, там сложилась определенная культура. Люди к этому привыкли", - сказал Якушев в ответ на вопрос о возможном объединении субъектов "тюменской матрешки".
Полпред подчеркнул, что не нужно сегодня пытаться на этой теме спекулировать. "Это наработанный годами механизм, и в таком формате он должен продолжать работать", - заключил Якушев.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Якушева от должности министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе.
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