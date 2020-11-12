https://ria.ru/20201112/obedinenie-1584279556.html

В УрФО оценили идею объединения Курганской области с другими регионами

В УрФО оценили идею объединения Курганской области с другими регионами

Вопрос об объединении Курганской области с другим регионом Уральского федерального округа не рассматривается, сообщил журналистам новый полпред в УрФО Владимир... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:40

2020-11-12T13:40

2020-11-12T14:02

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир якушев

владимир путин

курганская область

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Вопрос об объединении Курганской области с другим регионом Уральского федерального округа не рассматривается, сообщил журналистам новый полпред в УрФО Владимир Якушев.В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Владимира Якушева от должности министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе."В повестке этого вопроса точно нет", - сказал Якушев в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном объединении Курганской области с другим субъектом УрФО.Полпред добавил, что все начинания предыдущего полпреда Николая Цуканова будут продолжены.Он подчеркнул, что будет выступать лоббистом всех субъектов, входящих в Уральский федеральный округ.Объединять субъекты "тюменской матрешки", в которую входят Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, не нужно, в отношениях этих субъектов сложилась определенная культура, и люди к ней привыкли, заявил Владимир Якушев.Полпред подчеркнул, что не нужно сегодня пытаться на этой теме спекулировать. "Это наработанный годами механизм, и в таком формате он должен продолжать работать", - заключил Якушев.В понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Якушева от должности министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20200526/1572026990.html

https://ria.ru/20200513/1571374845.html

https://realty.ria.ru/20201109/yakushev-1583736894.html

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир якушев, владимир путин, курганская область, политика