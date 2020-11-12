https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584302508.html

Мошенники обманывали россиян с помощью приложения для игры Minecraft

Мошенники обманывали россиян с помощью приложения для игры Minecraft

Пользователи магазина приложений Google Play скачивали мошеннические приложения на тему игры Minecraft более 5 миллионов раз, говорится в исследовании компании... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:32

2020-11-12T15:32

2020-11-12T15:39

google

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи магазина приложений Google Play скачивали мошеннические приложения на тему игры Minecraft более 5 миллионов раз, говорится в исследовании компании Avast, работающей в сфере цифровой безопасности.По данным экспертов, речь идет о Fleeceware-приложениях, которые выдают себя за моды для Minecraft и выманивают у пользователей сотни долларов в месяц на простые услуги, такие как новые обои."Так называемые "fleeceware-приложения" предлагают новые скины, красочные обои или модификации для игры, но цена за подписку на них стоит несоразмерные сотни долларов в месяц. Исследователи Avast сообщили Google о семи fleeceware-приложениях в магазине, но на момент публикации они все еще активны", - отмечает компания.Fleeceware-приложения обычно предлагают пользователям бесплатный пробный период, чаще всего — на три дня. Затем приложение автоматически списывает дополнительную плату до 30 долларов в неделю, не предупреждая об этом пользователя. Мошенники рассчитывают на то, что пользователь забудет об установленном приложении и его короткой пробной версии либо не заметит реальную стоимость подписки. В отзывах на подобное приложение нет средних оценок, в основном стоит либо одна звезда, либо пять, а его общий рейтинг очень низкий.Эксперты также советуют не только удалить такое приложение, но и отменить подписку непосредственно в магазине приложений.

https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html

https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583508570.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, общество