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Мошенники обманывали россиян с помощью приложения для игры Minecraft
Мошенники обманывали россиян с помощью приложения для игры Minecraft
Пользователи магазина приложений Google Play скачивали мошеннические приложения на тему игры Minecraft более 5 миллионов раз, говорится в исследовании компании... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:32
2020-11-12T15:39
google
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи магазина приложений Google Play скачивали мошеннические приложения на тему игры Minecraft более 5 миллионов раз, говорится в исследовании компании Avast, работающей в сфере цифровой безопасности.По данным экспертов, речь идет о Fleeceware-приложениях, которые выдают себя за моды для Minecraft и выманивают у пользователей сотни долларов в месяц на простые услуги, такие как новые обои."Так называемые "fleeceware-приложения" предлагают новые скины, красочные обои или модификации для игры, но цена за подписку на них стоит несоразмерные сотни долларов в месяц. Исследователи Avast сообщили Google о семи fleeceware-приложениях в магазине, но на момент публикации они все еще активны", - отмечает компания.Fleeceware-приложения обычно предлагают пользователям бесплатный пробный период, чаще всего — на три дня. Затем приложение автоматически списывает дополнительную плату до 30 долларов в неделю, не предупреждая об этом пользователя. Мошенники рассчитывают на то, что пользователь забудет об установленном приложении и его короткой пробной версии либо не заметит реальную стоимость подписки. В отзывах на подобное приложение нет средних оценок, в основном стоит либо одна звезда, либо пять, а его общий рейтинг очень низкий.Эксперты также советуют не только удалить такое приложение, но и отменить подписку непосредственно в магазине приложений.
https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html
https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583508570.html
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google, общество

Мошенники обманывали россиян с помощью приложения для игры Minecraft

15:32 12.11.2020 (обновлено: 15:39 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовЛюди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни
Люди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи магазина приложений Google Play скачивали мошеннические приложения на тему игры Minecraft более 5 миллионов раз, говорится в исследовании компании Avast, работающей в сфере цифровой безопасности.
"Мошеннические приложения, связанные с Minecraft, скачали из Google Play более 5 миллионов раз", - говорится в сообщении.
По данным экспертов, речь идет о Fleeceware-приложениях, которые выдают себя за моды для Minecraft и выманивают у пользователей сотни долларов в месяц на простые услуги, такие как новые обои.
"Так называемые "fleeceware-приложения" предлагают новые скины, красочные обои или модификации для игры, но цена за подписку на них стоит несоразмерные сотни долларов в месяц. Исследователи Avast сообщили Google о семи fleeceware-приложениях в магазине, но на момент публикации они все еще активны", - отмечает компания.
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Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян
Fleeceware-приложения обычно предлагают пользователям бесплатный пробный период, чаще всего — на три дня. Затем приложение автоматически списывает дополнительную плату до 30 долларов в неделю, не предупреждая об этом пользователя. Мошенники рассчитывают на то, что пользователь забудет об установленном приложении и его короткой пробной версии либо не заметит реальную стоимость подписки. В отзывах на подобное приложение нет средних оценок, в основном стоит либо одна звезда, либо пять, а его общий рейтинг очень низкий.
"Мошенническая схема рассчитана на тех, кто скачивает приложение, не обращая внимания на написанное мелким шрифтом описание. Именно поэтому жертвами злоумышленников рискуют стать дети, поскольку, скачивая дополнительный контент для Minecraft, они могут не прочитать или не понять условия, которые они принимают, устанавливая приложение. Мы призываем наших клиентов сохранять бдительность, загружая любые приложения от неизвестных разработчиков, и всегда внимательно изучать отзывы пользователей и соглашения об оплате перед тем, как оформить подписку", — прокомментировал руководитель группы анализа вредоносных программ в Avast Ондржей Дэвид.
Эксперты также советуют не только удалить такое приложение, но и отменить подписку непосредственно в магазине приложений.
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