https://ria.ru/20201112/meditsina-1584227387.html

Онлайн-трансляция вручения XVIII Премии Москвы в области медицины

Онлайн-трансляция вручения XVIII Премии Москвы в области медицины

13 ноября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию торжественной церемонии XVIII Премии города Москвы в области медицины.

2020-11-12T10:13

2020-11-12T10:13

2020-11-12T10:13

анонсы

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Задать вопросПочетные гости церемонии:- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, председатель Экспертного совета по присуждению Премии города Москвы в области медицины Алексей ХРИПУН;- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;- заместители руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ТОКАРЕВ, Елена ЕФРЕМОВА;- начальник Управления кадровой политики и образования Департамента здравоохранения города Москвы Ирина СОКОРЕВА;- главный внештатный специалист трансплантолог, президент НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Могели ХУБУТИЯ;- главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай ПЛАВУНОВ;- главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии ДЗМ, главный врач Городской клинической больницы № 40 ДЗМ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис ПРОЦЕНКО;- директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей ПЕТРИКОВ;- главный внештатный специалист уролог ДЗМ, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик РАН Дмитрий ПУШКАРЬ;- главный внештатный специалист хирург и эндоскопист ДЗМ, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина Алексей ШАБУНИН;- главный врач ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Андрей ШКОДА;- научный руководитель ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, академик РАН Владимир СТАРОДУБОВ;- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Елена АКСЕНОВА.Премия города Москвы в области медицины – ежегодное ключевое событие московского здравоохранения. Из года в год церемония собирает представителей власти и научного сообщества, чтобы отметить заслуги врачей и подчеркнуть значимость их работы, актуализировать престиж профессии врача в глазах общественности. Первые лица Правительства Москвы, руководители Департамента здравоохранения, общественные и научные деятели, народные артисты – все решили объединиться в знак благодарности и признательности медицинским работникам. На церемонии будут награждены авторские коллективы лучших научных проектов, выбранных по итогам общественного и экспертного голосования. В этом году на соискание премии выдвинуто рекордное количество работ – 95 научных проектов научно-практических центров и ведущих клиник столицы, федеральных и частных медицинских организаций Москвы, ставших драйверами трансформации здравоохранения. Размер премии в этом году увеличен до 3 млн рублей каждой команде-победителю. Ежегодно Премия в области медицины вручается авторским коллективам за уникальные, отличающиеся новизной и оригинальностью клинические и управленческие методики, полученные в ходе научных исследований и внедренные в практику московского здравоохранения. Организаторы премии: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы