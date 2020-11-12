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Онлайн-трансляция вручения XVIII Премии Москвы в области медицины
Онлайн-трансляция вручения XVIII Премии Москвы в области медицины
13 ноября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию торжественной церемонии XVIII Премии города Москвы в области медицины.
2020-11-12T10:13
2020-11-12T10:13
анонсы
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Задать вопросПочетные гости церемонии:- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, председатель Экспертного совета по присуждению Премии города Москвы в области медицины Алексей ХРИПУН;- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;- заместители руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ТОКАРЕВ, Елена ЕФРЕМОВА;- начальник Управления кадровой политики и образования Департамента здравоохранения города Москвы Ирина СОКОРЕВА;- главный внештатный специалист трансплантолог, президент НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Могели ХУБУТИЯ;- главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай ПЛАВУНОВ;- главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии ДЗМ, главный врач Городской клинической больницы № 40 ДЗМ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис ПРОЦЕНКО;- директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей ПЕТРИКОВ;- главный внештатный специалист уролог ДЗМ, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик РАН Дмитрий ПУШКАРЬ;- главный внештатный специалист хирург и эндоскопист ДЗМ, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина Алексей ШАБУНИН;- главный врач ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Андрей ШКОДА;- научный руководитель ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, академик РАН Владимир СТАРОДУБОВ;- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Елена АКСЕНОВА.Премия города Москвы в области медицины – ежегодное ключевое событие московского здравоохранения. Из года в год церемония собирает представителей власти и научного сообщества, чтобы отметить заслуги врачей и подчеркнуть значимость их работы, актуализировать престиж профессии врача в глазах общественности. Первые лица Правительства Москвы, руководители Департамента здравоохранения, общественные и научные деятели, народные артисты – все решили объединиться в знак благодарности и признательности медицинским работникам. На церемонии будут награждены авторские коллективы лучших научных проектов, выбранных по итогам общественного и экспертного голосования. В этом году на соискание премии выдвинуто рекордное количество работ – 95 научных проектов научно-практических центров и ведущих клиник столицы, федеральных и частных медицинских организаций Москвы, ставших драйверами трансформации здравоохранения. Размер премии в этом году увеличен до 3 млн рублей каждой команде-победителю. Ежегодно Премия в области медицины вручается авторским коллективам за уникальные, отличающиеся новизной и оригинальностью клинические и управленческие методики, полученные в ходе научных исследований и внедренные в практику московского здравоохранения. Организаторы премии: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-трансляция вручения XVIII Премии Москвы в области медицины

10:13 12.11.2020
 
Читать ria.ru в
13 ноября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию торжественной церемонии XVIII Премии города Москвы в области медицины.
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Почетные гости церемонии:
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, председатель Экспертного совета по присуждению Премии города Москвы в области медицины Алексей ХРИПУН;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард ЛЫСЕНКО;
- заместители руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ТОКАРЕВ, Елена ЕФРЕМОВА;
- начальник Управления кадровой политики и образования Департамента здравоохранения города Москвы Ирина СОКОРЕВА;
- главный внештатный специалист трансплантолог, президент НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Могели ХУБУТИЯ;
- главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи ДЗМ, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай ПЛАВУНОВ;
- главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии ДЗМ, главный врач Городской клинической больницы № 40 ДЗМ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Денис ПРОЦЕНКО;
- директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей ПЕТРИКОВ;
- главный внештатный специалист уролог ДЗМ, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик РАН Дмитрий ПУШКАРЬ;
- главный внештатный специалист хирург и эндоскопист ДЗМ, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина Алексей ШАБУНИН;
- главный врач ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Андрей ШКОДА;
- научный руководитель ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, академик РАН Владимир СТАРОДУБОВ;
- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Елена АКСЕНОВА.

Премия города Москвы в области медицины – ежегодное ключевое событие московского здравоохранения. Из года в год церемония собирает представителей власти и научного сообщества, чтобы отметить заслуги врачей и подчеркнуть значимость их работы, актуализировать престиж профессии врача в глазах общественности. Первые лица Правительства Москвы, руководители Департамента здравоохранения, общественные и научные деятели, народные артисты – все решили объединиться в знак благодарности и признательности медицинским работникам.
На церемонии будут награждены авторские коллективы лучших научных проектов, выбранных по итогам общественного и экспертного голосования. В этом году на соискание премии выдвинуто рекордное количество работ – 95 научных проектов научно-практических центров и ведущих клиник столицы, федеральных и частных медицинских организаций Москвы, ставших драйверами трансформации здравоохранения. Размер премии в этом году увеличен до 3 млн рублей каждой команде-победителю. Ежегодно Премия в области медицины вручается авторским коллективам за уникальные, отличающиеся новизной и оригинальностью клинические и управленческие методики, полученные в ходе научных исследований и внедренные в практику московского здравоохранения.
Организаторы премии: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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