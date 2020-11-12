https://ria.ru/20201112/magomedovy-1584356837.html
Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении
Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении
Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:52
2020-11-12T18:52
2020-11-12T18:52
россия
магомедсалам магомедов
зиявудин магомедов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
https://ria.ru/20200526/1572016682.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магомедсалам магомедов, зиявудин магомедов, генеральная прокуратура рф, происшествия