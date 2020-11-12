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Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении
Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении
Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:52
2020-11-12T18:52
россия
магомедсалам магомедов
зиявудин магомедов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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россия, магомедсалам магомедов, зиявудин магомедов, генеральная прокуратура рф, происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении

18:52 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБизнесмен Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда Москвы. 1 ноября 2018
Бизнесмен Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда Москвы. 1 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата)", - говорится в сообщении.

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РоссияМагомедсалам МагомедовЗиявудин МагомедовГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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