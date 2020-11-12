https://ria.ru/20201112/magomedovy-1584356837.html

Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении

Генпрокуратура направила в суд дело братьев Магомедовых о хищении

Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:52

2020-11-12T18:52

2020-11-12T18:52

россия

магомедсалам магомедов

зиявудин магомедов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Направлено в суд уголовное дело в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20200526/1572016682.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, магомедсалам магомедов, зиявудин магомедов, генеральная прокуратура рф, происшествия