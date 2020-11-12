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МИД надеется на успех переговоров по ливийскому урегулированию
МИД надеется на успех переговоров по ливийскому урегулированию
Москва надеется, что переговоры по ливийскому урегулированию будут успешными и итоги воплотятся в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:47
2020-11-12T13:54
обострение конфликта в ливии
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что переговоры по ливийскому урегулированию будут успешными и итоги воплотятся в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как сообщалось ранее, участники проходящего в Тунисе ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране.На форум, проходящий под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, приехали 75 делегатов - представителей различных слоев ливийского общества. Стартовавшие в понедельник переговоры проходят в курортном городке Гаммарт - пригороде тунисской столицы. Согласно первоначального графику миссии, форум должен завершиться к 16 ноября.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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обострение конфликта в ливии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире

МИД надеется на успех переговоров по ливийскому урегулированию

13:47 12.11.2020 (обновлено: 13:54 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что переговоры по ливийскому урегулированию будут успешными и итоги воплотятся в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщалось ранее, участники проходящего в Тунисе ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране.
"Мы надеемся, что эта работа будет успешной, и что самое главное, что итоги этой работы будут выполняться. а не просто останутся на очередной бумаге после очередной конференции", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
На форум, проходящий под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, приехали 75 делегатов - представителей различных слоев ливийского общества. Стартовавшие в понедельник переговоры проходят в курортном городке Гаммарт - пригороде тунисской столицы. Согласно первоначального графику миссии, форум должен завершиться к 16 ноября.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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Обострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
 
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