https://ria.ru/20201112/liviya-1584280766.html

МИД надеется на успех переговоров по ливийскому урегулированию

МИД надеется на успех переговоров по ливийскому урегулированию

Москва надеется, что переговоры по ливийскому урегулированию будут успешными и итоги воплотятся в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:47

2020-11-12T13:47

2020-11-12T13:54

обострение конфликта в ливии

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ливия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1400x0_80_0_0_e9620440a0c6c890a9b29b69e34c1ef2.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что переговоры по ливийскому урегулированию будут успешными и итоги воплотятся в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как сообщалось ранее, участники проходящего в Тунисе ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране.На форум, проходящий под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, приехали 75 делегатов - представителей различных слоев ливийского общества. Стартовавшие в понедельник переговоры проходят в курортном городке Гаммарт - пригороде тунисской столицы. Согласно первоначального графику миссии, форум должен завершиться к 16 ноября.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583910789.html

ливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в ливии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире