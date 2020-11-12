Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам, рассказал на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Лавров подчеркнул, что в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам. Действия ФРГ министр назвал "неприемлемыми".
"Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе", — добавил Лавров.
По его словам, у Москвы есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм Навального во время его транспортировки, либо уже в самой Германии.
В конце октября Лавров заявлял, что Москва не оставит без реакции "высокомерный отказ" Берлина отвечать на запросы Генпрокуратуры в нарушение своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
Евросоюз 15 октября официально ввел санкции против шести граждан России и одного научного института, которых считают связанными с отравлением Навального.
В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминистры обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Ограничения включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов в Европе.