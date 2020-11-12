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https://ria.ru/20201112/lavrov-sanktsii-1584322833.html
Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
Москва подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам, рассказал на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:46
2020-11-12T16:46
россия
сергей меняйло
алексей навальный
евросоюз
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
берлин (город)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам, рассказал на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.Он пояснил, что, поскольку Европа ввела ограничения против руководителей администрации российского президента, ответ будет зеркальным. Санкции Москвы коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.Лавров подчеркнул, что в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам. Действия ФРГ министр назвал "неприемлемыми".По его словам, у Москвы есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм Навального во время его транспортировки, либо уже в самой Германии.В конце октября Лавров заявлял, что Москва не оставит без реакции "высокомерный отказ" Берлина отвечать на запросы Генпрокуратуры в нарушение своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.Евросоюз 15 октября официально ввел санкции против шести граждан России и одного научного института, которых считают связанными с отравлением Навального.В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминистры обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).Ограничения включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов в Европе.
https://ria.ru/20201022/novichok-1581085336.html
https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581112820.html
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россия, сергей меняйло, алексей навальный, евросоюз, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, берлин (город), в мире

Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

16:46 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам, рассказал на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он пояснил, что, поскольку Европа ввела ограничения против руководителей администрации российского президента, ответ будет зеркальным. Санкции Москвы коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.
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Лавров подчеркнул, что в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам. Действия ФРГ министр назвал "неприемлемыми".
"Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе", — добавил Лавров.
По его словам, у Москвы есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм Навального во время его транспортировки, либо уже в самой Германии.
В конце октября Лавров заявлял, что Москва не оставит без реакции "высокомерный отказ" Берлина отвечать на запросы Генпрокуратуры в нарушение своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
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Евросоюз 15 октября официально ввел санкции против шести граждан России и одного научного института, которых считают связанными с отравлением Навального.
В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминистры обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
Ограничения включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов в Европе.
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РоссияСергей МеняйлоАлексей НавальныйЕвросоюзГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМоскваБерлин (город)В мире
 
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