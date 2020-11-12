https://ria.ru/20201112/lavrov-sanktsii-1584322833.html

Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

Москва подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам, рассказал на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:46

2020-11-12T16:46

2020-11-12T16:46

россия

сергей меняйло

алексей навальный

евросоюз

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

москва

берлин (город)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам, рассказал на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.Он пояснил, что, поскольку Европа ввела ограничения против руководителей администрации российского президента, ответ будет зеркальным. Санкции Москвы коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.Лавров подчеркнул, что в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам. Действия ФРГ министр назвал "неприемлемыми".По его словам, у Москвы есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм Навального во время его транспортировки, либо уже в самой Германии.В конце октября Лавров заявлял, что Москва не оставит без реакции "высокомерный отказ" Берлина отвечать на запросы Генпрокуратуры в нарушение своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.Евросоюз 15 октября официально ввел санкции против шести граждан России и одного научного института, которых считают связанными с отравлением Навального.В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминистры обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).Ограничения включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов в Европе.

https://ria.ru/20201022/novichok-1581085336.html

https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581112820.html

https://ria.ru/20201024/sanktsii-1581295332.html

россия

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей меняйло, алексей навальный, евросоюз, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, берлин (город), в мире