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https://ria.ru/20201112/kultura-1584331208.html
Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании
Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании
Министерство культуры РФ разработало и внесло в правительство законопроект, который позволит получать второе высшее образование по ряду творческих... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:21
2020-11-12T17:24
навигатор абитуриента
культура
россия
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
образование - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ разработало и внесло в правительство законопроект, который позволит получать второе высшее образование по ряду творческих специальностей на конкурсной основе бесплатно, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она отметила, что разработаны специальные критерии для входа и участия творческих вузов в программе стратегического академического лидерства. Так, внесены изменения в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Утвержден новый стандарт - "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".Также она рассказала, что на совещании с координационным советом руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусства поднимался вопрос об оценке творческих испытаний в баллах при поступлении в колледжи и училища культуры и искусств. "К сожалению, в приказе Минпросвещения об утверждении порядка приема в училища эта норма пока не нашла свое отражение. Предложения о внесении изменений в приказ мы повторно направили. И просим нас поддержать", - сказала она.Кроме того, в ходе мероприятия участники обсудили результаты первого в России национального открытого чемпионат творческих компетенций ArtMasters. "Мы поддержали чемпионат как содержательно, так и в части нормативного правового регулирования (премии победителям будут выплачиваться без удержания налога). Организаторами предложено творческие компетенции ArtMasters интегрировать в систему высшего образования. Я бы просила членов Совета обсудить этот вопрос и высказать свое компетентное мнение", - добавила Любимова.
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навигатор абитуриента, россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), образование - общество

Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании

17:21 12.11.2020 (обновлено: 17:24 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ разработало и внесло в правительство законопроект, который позволит получать второе высшее образование по ряду творческих специальностей на конкурсной основе бесплатно, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Она отметила, что разработаны специальные критерии для входа и участия творческих вузов в программе стратегического академического лидерства. Так, внесены изменения в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Утвержден новый стандарт - "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".

"Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы".

Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Ольга Любимова
Министр культуры РФ
Также она рассказала, что на совещании с координационным советом руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусства поднимался вопрос об оценке творческих испытаний в баллах при поступлении в колледжи и училища культуры и искусств. "К сожалению, в приказе Минпросвещения об утверждении порядка приема в училища эта норма пока не нашла свое отражение. Предложения о внесении изменений в приказ мы повторно направили. И просим нас поддержать", - сказала она.
Кроме того, в ходе мероприятия участники обсудили результаты первого в России национального открытого чемпионат творческих компетенций ArtMasters. "Мы поддержали чемпионат как содержательно, так и в части нормативного правового регулирования (премии победителям будут выплачиваться без удержания налога). Организаторами предложено творческие компетенции ArtMasters интегрировать в систему высшего образования. Я бы просила членов Совета обсудить этот вопрос и высказать свое компетентное мнение", - добавила Любимова.
 
КультураНавигатор абитуриентаРоссияОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Образование - Общество
 
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