https://ria.ru/20201112/kultura-1584331208.html

Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании

Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании

Министерство культуры РФ разработало и внесло в правительство законопроект, который позволит получать второе высшее образование по ряду творческих... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:21

2020-11-12T17:21

2020-11-12T17:24

навигатор абитуриента

культура

россия

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

образование - общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство культуры РФ разработало и внесло в правительство законопроект, который позволит получать второе высшее образование по ряду творческих специальностей на конкурсной основе бесплатно, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она отметила, что разработаны специальные критерии для входа и участия творческих вузов в программе стратегического академического лидерства. Так, внесены изменения в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Утвержден новый стандарт - "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".Также она рассказала, что на совещании с координационным советом руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусства поднимался вопрос об оценке творческих испытаний в баллах при поступлении в колледжи и училища культуры и искусств. "К сожалению, в приказе Минпросвещения об утверждении порядка приема в училища эта норма пока не нашла свое отражение. Предложения о внесении изменений в приказ мы повторно направили. И просим нас поддержать", - сказала она.Кроме того, в ходе мероприятия участники обсудили результаты первого в России национального открытого чемпионат творческих компетенций ArtMasters. "Мы поддержали чемпионат как содержательно, так и в части нормативного правового регулирования (премии победителям будут выплачиваться без удержания налога). Организаторами предложено творческие компетенции ArtMasters интегрировать в систему высшего образования. Я бы просила членов Совета обсудить этот вопрос и высказать свое компетентное мнение", - добавила Любимова.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), образование - общество