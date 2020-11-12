https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584333039.html

Ростовчанин 39 дней ждал результат теста на коронавирус

Ростовчанин 39 дней ждал результат теста на коронавирус

Тест на коронавирус оставался положительным у жителя Ростовской области на протяжении 39 дней после того, как все симптомы болезни у него уже прошли, рассказал... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:29

2020-11-12T17:29

2020-11-12T17:29

распространение нового коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Тест на коронавирус оставался положительным у жителя Ростовской области на протяжении 39 дней после того, как все симптомы болезни у него уже прошли, рассказал журналистам глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.По данным областного Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 34 347 случаев заражения коронавирусом, из них 305 - за минувшие стуки. За весь период в области выздоровели 27 440 человек, умерли 1013 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Ростовская область находится на шестом месте в стране по общему числу больных коронавирусом и на четвертом по количеству скончавшихся с этой инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584330404.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество