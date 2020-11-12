Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584333039.html
Ростовчанин 39 дней ждал результат теста на коронавирус
Ростовчанин 39 дней ждал результат теста на коронавирус
Тест на коронавирус оставался положительным у жителя Ростовской области на протяжении 39 дней после того, как все симптомы болезни у него уже прошли, рассказал... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:29
2020-11-12T17:29
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956021_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_27aa6dce9d6ce2c810fb1858210861df.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Тест на коронавирус оставался положительным у жителя Ростовской области на протяжении 39 дней после того, как все симптомы болезни у него уже прошли, рассказал журналистам глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.По данным областного Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 34 347 случаев заражения коронавирусом, из них 305 - за минувшие стуки. За весь период в области выздоровели 27 440 человек, умерли 1013 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Ростовская область находится на шестом месте в стране по общему числу больных коронавирусом и на четвертом по количеству скончавшихся с этой инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584330404.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956021_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_d1c68eb1a9f036e2a137161446d23667.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

Ростовчанин 39 дней ждал результат теста на коронавирус

17:29 12.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРаспределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Распределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Тест на коронавирус оставался положительным у жителя Ростовской области на протяжении 39 дней после того, как все симптомы болезни у него уже прошли, рассказал журналистам глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

"У нас был случай, когда у человека первый отрицательный тест сдал на 39-й день после клинического выздоровления. Это по Ростовской области зарегистрировано", - сказал он, отвечая на вопрос о максимальной продолжительности положительных результатов на COVID-19.

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 17:17Распространение нового коронавируса
Центр Гамалеи хотят сделать главным по производству вакцины от COVID-19
По данным областного Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 34 347 случаев заражения коронавирусом, из них 305 - за минувшие стуки. За весь период в области выздоровели 27 440 человек, умерли 1013 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Ростовская область находится на шестом месте в стране по общему числу больных коронавирусом и на четвертом по количеству скончавшихся с этой инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Лента новостейМолния